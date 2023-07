पूर्व इंजीनियर के घर में घुसे चोरों को नहीं मिली फूटी कौड़ी, झल्लाकर छोड़ गए 500 का नोट

जब चोरों को नहीं मिला कोई कीमती सामान तो छोड़ गए 500 का नोट, चर्चा में है यह अनोखी चोरी

Thieves Left 500 Rupees Instead Of Stolen: हाल ही में दिल्ली के रोहिणी इलाके से चोरी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें चोरों की चौंका देने वाली हरकत इन दिनों हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है. दरअसल, 20 से 21 जुलाई की दरमियानी रात चोरों की टोली, एक पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर (Theft in Delhi engineer house) के घर चोरी के इरादे से घुसी थी, लेकिन इस दौरान चोरों के हाथ कुछ भी नहीं लगा. चोरों को घर से न कोई नकद पैसे मिले और न ही किसी तरह की कोई ज्वेलरी या फिर कोई कीमती सामान. जब चोरों को काफी मशक्कत करने के बाद भी एक फूटी कौड़ी हाथ न लगी, तो उन्होंने पर घर के दरवाजे पर 500 रुपये छोड़ दिए और वहां से चलते बने. मामला उत्तर पश्चिम दिल्ली के रोहिणी (theft in Delhi Rohini area) इलाके का बताया जा रहा है.