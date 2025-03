इस लिविंग रूम में एक तोता छिपा है, क्या आप इसे सिर्फ 8 सेकंड में ढूंढ सकते हैं?

ऑप्टिकल भ्रम लंबे समय से पहेली के शौकीनों के लिए एक आकर्षक विषय रहा है. ये दिमाग घुमा देने वाली तस्वीरें न केवल हमारी आंखों पर जादू करती हैं, बल्कि हमारे मस्तिष्क के लिए कसरत भी कराती हैं. अगर आप ऑप्टिकल भ्रम और दिमागी पहेलियों का आनंद लेने वाले व्यक्ति हैं, तो हमारे पास आपके लिए एक चुनौती है जो निश्चित रूप से आपको हैरान कर देगी.

एक्स पर यूजर पीयूष तिवारी (@piedpiperlko) द्वारा शेयर किए गए एक ऑप्टिकल इल्यूजन ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है. इस तस्वीर में एक आरामदायक लिविंग रूम का इंटीरियर दिखाया गया है, जो क्रॉस-स्टिच या कढ़ाई शैली में बनाया गया प्रतीत होता है. हालांकि, इस घरेलू दृश्य के भीतर, एक तोता चतुराई से छिपा हुआ है.

There is a parrot hidden in this living room. Can you spot it in just 8 seconds? Test your observation skills with this puzzle. pic.twitter.com/rkb4p34XQo