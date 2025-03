तेज़ नज़र वाले ही इस तस्वीर में छिपी मछली को ढूंढ सकते हैं, अबतक 99 प्रतिशत लोग जवाब देने में हुए फेल

ऑप्टिकल भ्रम ने लंबे समय से लोगों को आकर्षित किया है, जो मस्तिष्क द्वारा दृश्य जानकारी को संसाधित करने के तरीके को चुनौती देते हैं. ये पेचीदा तस्वीरें अक्सर हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली वस्तुओं को छिपा देती हैं, उन्हें अपने आस-पास के वातावरण में मिला देती हैं. अगर आपको ऐसी पहेलियां सुलझाने में मज़ा आता है, तो हमारे पास आपके लिए एक नया तोहफ़ा है.

हाल ही में एक ऑप्टिकल भ्रम, जिसे एक्स पर यूजर पीयूष तिवारी (@piedpiperlko) द्वारा साझा किया गया था, पहेली के शौकीनों के बीच ध्यान आकर्षित कर रहा है. यह ब्लैक एंड व्हाइट फोटो एक पेड़ की शाखा पर आराम कर रहे तेंदुए की है. लेकिन इसमें एक पेंच है - चित्रण के जटिल विवरणों के भीतर एक मछली छिपी हुई है.

देखें Video:

Optical Illusion to Test Your Vision: There is a fish hiding in plain sight in this picture. Can you spot it in 10 seconds? Test your visual skills now! pic.twitter.com/JgQWHM8BZ0