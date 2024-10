20 की उम्र में झड़ने लगे थे बाल, 47 की उम्र आए वापस, इस शख्स ने अपनाया ऐसा नुस्खा, जानकर सोशल मीडिया यूजर्स के उड़े होश

Millionaire Biohacker Bryan Johnson: मिलेनियर अमेरिकी बिजनेसमैन ब्रायन जॉनसन एक बार फिर चर्चा में हैं. अमर होने की कसम खा चुके ब्रायन जॉनसन जवान दिखने के लिए अपने ऊपर महीने का करोड़ों रुपये खर्च करते हैं. हाल ही में उन्होंने अपना प्लाज्मा एक्सचेंज करवाया था और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी. अब ब्रायन जॉनसन ने अपने नए पोस्ट से लोगों को चौंकाने का काम किया है. ब्रायन जॉनसन का नया पोस्ट उनके बालों को लेकर है, जो कि खूब वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में ब्रायन जॉनसन ने अपनी दो तस्वीरें शेयर की और इनमें फर्क बताया है.

शख्स ने बताई हेयर फॉल की स्टोरी (Bryan Johnson Hair loss Story)

दरअसल, ब्रायन जॉनसन ने अपने नए एक्स पोस्ट में अपने बालों को लेकर खुलासा किया है. अपने एक्स पोस्ट में ब्रायन जॉनसन ने लिखा है, 'जेनेटिकली मुझे गंजा होना चाहिए, मेरे बाल झड़ने लगे थे और 20 की उम्र से पहले ग्रे भी होने लगे थे, अब मैं 47 का हूं और मेरे सारे बाल हैं और 70 फीसदी सफेद बाल काले हो चुके हैं, यहां जानें मैंने यह कैसे किया. अपने एक पोस्ट में ब्रायन जॉनसन ने अपने हेयर ट्रीटमेंट का एक ब्लूप्रिंट भी जारी किया है.

कैसे आए ब्रायन जॉनसन के बाल वापस? (Bryan Johnson Hair Treatment)

बायोहैकर ब्रायन जॉनसन ने विटामिन्स और न्यूट्रिशंस को कंज्यूम कर यह करिश्मा किया है. इसमें प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी शामिल है, जिन्होंने ब्रायन जॉनसन के बाल वापस लाने में सबसे ज्यादा मदद की है. ब्रायन जॉनसन ने जेनेटिक्स से मैच कर बालों को वापस लाने का एक टॉपिकल फॉर्मूला अपनाया है, जिसमें मेलोटोनिन, कैफीन और विटामिन डी 3 को एड किया गया है. साथ ही रोजाना रेड लाइट थेरेपी रूटीन को फॉलो किया, इसके लिए ब्रायन जॉनसन ने एक हैट भी पहननी पड़ी थी.

यहां देखें पोस्ट

