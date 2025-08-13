एक Swedish युवक का अनोखा मिशन, हर दिन साफ करता है भारत की एक सड़क

Swedish man cleaning India: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक विदेशी शख्स की कहानी ने सबका दिल जीत लिया है. स्वीडन से आए एक युवक ने भारत की सड़कों और गलियों को साफ करने का बीड़ा उठाया है. उनका इंस्टाग्राम हैंडल 4cleanindia देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है.

स्वच्छ भारत अभियान (India swachh banane ka mission)

यह युवक भारत के अलग-अलग इलाकों में घूमकर कचरा उठाता है, सड़कों, पार्कों और पर्यटक स्थलों को साफ करता है. उनके वीडियो में न सिर्फ सफाई के नजारे दिखते हैं, बल्कि यह भी सिखाया जाता है कि हममें से हर कोई थोड़े से प्रयास से सफाई में योगदान दे सकता है. उनका खास कैंपेन 'एक दिन, एक गली' लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो रहा है. इस चैलेंज में वे सात दिनों तक रोज एक गली चुनते हैं, उसे पूरी तरह साफ करते हैं और फिर उसके पहले और बाद के नजारे सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं.

एक दिन एक गली (one day one gully campaign)

सफाई करते समय वे राह चलते लोगों से भी बातचीत करते हैं। एक वीडियो में वे कहते हैं, India ko saaf rakhna hai ji, और लोगों को कचरा सड़क पर न फेंकने की सलाह देते हैं. उनके एक और वीडियो में वे एक साधारण सी वॉक पर जाते हैं, लेकिन हाथ में कचरे की थैली लेकर. चलते-चलते वे सड़क से बोतल, प्लास्टिक और अन्य कचरा उठाते हैं. वीडियो के आखिर में थैली पूरी भर चुकी होती है.

विदेशी द्वारा सफाई (clean india campaign)

वीडियो के कैप्शन में लिखा होता है, एक वॉक कितना बदलाव ला सकती है? अगली बार टहलने जाएं तो कचरे की थैली साथ ले जाएं. कुछ पोस्ट में वे भारत की खूबसूरती की भी तारीफ करते हैं, जैसे- India you don't see on social media और India will be what we make of it. उनकी इस मुहिम ने न सिर्फ लोगों को प्रेरित किया है, बल्कि सार्वजनिक जगहों की सफाई और कचरा प्रबंधन पर नई बहस भी छेड़ दी है.

