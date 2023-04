स्टूडेंट ने सवाल में ही ढूंढ लिए सारे जवाब, टीचर ने कॉपी पर लिखा- Very Clever, आप भी हो जाएंगे बच्चे की स्मार्टनेस के फैन

दरअसल, एक बच्चे ने परीक्षा में सवाल से ही जवाब ढूंढ लिया और अपनी स्मार्टनेस से टीचर का दिल जीत लिया. बच्चे की स्मार्टनेस से टीचर इतना ज्यादा खुश हुआ कि उसने 5 नंबर के सवाल के लिए बच्चे को 7 नंबर दे दिए. बच्चे की स्मार्टनेस के लिए टीचर ने उसे दो नंबर ज्यादा दे दिए. इस ट्वीट को अबतक 4 लाख से ज्यादा लाइक्स और तमाम प्रतिक्रियाएं मिल चुकी हैं. एक यूजर ने लिखा- बच्चे ने तो गजब का दिमाग लगाया है. दूसरे ने लिखा, इसकी सोच को सलाम.

देखें Video:

इस फोटो को ट्विटर पर @InternetH0F नाम के यूजर ने शेयर किया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा- वह तो कमाल है. इस आंसर शीट पर अंग्रेजी भाषा में एक सवाल लिखा है- पांच ऐसे शब्द लिखें जिनका आप उच्चारण कर सकते हैं (Write Five words you can spell)? यह 5 अंक का सवाल है. जवाब के लिए 5 कॉलम भी दिए गए हैं. बच्चे ने चालाकी दिखाई और जवाब में उन्हीं शब्दों को एक-एक करके लिख दिया, जो सवाल में दिए गए हैं. ये 5 शब्द हैं, 1. Five, 2. Words, 3. You, 4. Can, 5. Spell, उसकी इस स्मार्टनेस से कॉपी चेक करने वाला टीचर भी खुश हो गया. और उसने सभी जवाब सही बताते हुए बच्चे को दो नंबर ज्यादा भी दिए, उसकी स्मार्टनेस के लिए. इतना ही नहीं, टीचर ने कॉपी पर लिखा है- बहुत चालाक.

'मामा' के राज्य में नए मेहमान,चार नन्हें चीतों का जन्म