भूकंप (Earthquake) के लिए इन चीजों को रखें हमेशा रेडी, मुश्किल समय से निपटने में कर सकती हैं मदद

How to stay safe during an earthquake: रूस के सुदूर पूर्वी इलाके कामचटका प्रायद्वीप में बुधवार सुबह भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए. यह भूकंप इतना पावरफुल था कि इससे 4 मीटर ऊंची सुनामी उठी, जिसमें कई इमारतों को नुकसान पहुंचा. जापान और अमेरिका के कुछ इलाकों में लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए अलर्ट जारी किया गया. कामचटका प्रायद्वीप के तट पर 8.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे प्रशांत क्षेत्र में काफी चिंता फैल गई.

यह भूकंप रूस के पेट्रोपावलोव्स्क-कामचत्स्की शहर से लगभग 119 किलोमीटर (74 मील) की दूरी पर केंद्रित था, जिसकी आबादी लगभग 1 लाख 80 हजार है, तथा इसके कारण कई देशों में तत्काल सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई.

भूकंप कब और कहां आएगा, ये समझ पाना किसी के बस में नहीं है. ऐसे में इस दौरान खुद को सुरक्षित रखने और भूकंप के प्रभावों से बचने के लिए अपने पास कुछ चीजें हमेशा रखनी चाहिए. में मसलन भूख से निपटने के लिए लिए खाना, आपादा से बचने के लिए अग्निशामक यंत्र. ये न केवल आपको बल्कि आपके परिवार को सेफ रखने में मदद करती हैं.

अग्निशामक यंत्र (Fire extinguisher)

आपात स्थिति से बचने ये भूकंप के कारण आग लगने पर सबसे ज्‍यादा जरूरी Fire extinguisher होता है. हाई क्‍वालिटी मटेरियल से बना ये अग्निशामक यंत्र आपके घर और परिवार को सुरक्षित रखने में आपकी मदद कर सकता है.

क्रिसेंट और पाइप रिंच (Crescent and pipe wrenches)

भूकंप के दौरान अगर आपके आसपास कोई दुर्धटना हो जाती है, तो इसका असर आपके घर-परिवार तक न पहुंचे इसके लिए फौरन गैस और पानी की आपूर्ति बंद कर दें. अब यकीनन इन्‍हें बंद करना आसान नहीं होगा, तो इसके लिए आपको जरूरत होगी क्रिसेंट और पाइप रिंच की.

फर्स्ट एड किट (First-aid kit)

परिवार के लिए एक फ़र्स्ट एड किट हमेशा तैयार रखें. ये हर सिचुएशन में आपकी मदद करने के काम आती है. इसमें बैंडेज, एंटीसेप्टिक वाइप्स, पेन किलर जरूरी प्रिस्क्रिप्शन आदि को शामिल जरूर करें.

फ्लेशलाइट और एक्‍स्‍ट्रा बल्‍ब (Flashlights with extra bulbs and batteries)

ये भी संभव है कि भूंकप के कारण आपके एरिया की बिजली आपूर्ति कुछ समय के लिए बंद कर दी जाए. ऐसे में घर और ऑफिस के लिए अतिरिक्त बल्ब और बैटरी वाली फ्लैशलाइट जरूरत खरीदें.

बैटरी के साथ पोर्टेबल रेडियो (Portable radio with extra batteries)

भूकंप का असर आपके नेटवर्क की कनेक्टिविटी पर भी देखने को मिल सकता है. ऐसे में अपने घर में हमेशा बैटरी से चलने वाला या हाथ से चलने वाला रेडियो जरूरत रखना चाहिए. ये आप तक आपातकालीन सूचनाएं पहुंचाने में मदद करता है.

क्लोरीन ब्लीच (chlorine bleach)

संभव है कि भूकंप के बाद पेयजल आपूर्ति बाधित जाए. अगर आप नल का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी शुद्धता पर संदेह है, तो इन गोलियों का इस्तेमाल करके उसे पीने योग्य बनाया जा सकता है.

पैकेज फूड (Package foods)

भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में कुछ समय के लिए खाने की आपूर्ति बाधित होती है. प्रभावित स्‍थल तक खाना पहुंचाने में होने वाली देरी से बचने के लिए अपने घर में पैक्ड फूड जरूर रखें. ड्राईफ्रूट, पावडर वाला दूध, अचार, जैसे खाद्य पदार्थों का स्‍टॉक अपने पास हमेशा रखें.

वाटरप्रूफ, मजबूत प्लास्टिक बैग (Plastic bag)

संभव है कि भूंकप प्रभावित क्षेत्र में कुछ दिनों के लिए आपको घर पर ही रहने की सलाह दी जाए. ऐसे में घर के कूडे़ आदि को समेटने के लिए आपको सबसे ज्‍यादा वाटरप्रूफ, मजबूत प्लास्टिक बैग की जरूरत होगी.

भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है. इसके आने के दौरान खुद को सेफ रखने के लिए आपको अपने घर में इन सभी चीजों को हमेशा तैयार रखना चाहिए. ये चीजें न केवल भूकंप से बल्कि अन्‍य आपदाओं के दौरान भी हमारी मदद कर सकते हैं.