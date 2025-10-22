यहां मरना गैरकानूनी है...इन शहरों में मरने पर है रोक, जानिए इन अजीबोगरीब कानूनों के पीछे का राज

Cities where dying is illegal: सोचिए ज़रा…अगर किसी जगह पर मरना ही गैरकानूनी घोषित कर दिया जाए, तो क्या होगा? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सच है! दुनिया में कुछ ऐसे शहर हैं जहां 'मौत' पर ही बैन लगा हुआ है, यानी यहां मरना भी अपराध माना जाता है. ये सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है कि आखिर ऐसा कानून किसी देश में क्यों और कैसे लागू हो सकता है?

इत्सुकुशिमा, जापान: जहां जन्म और मृत्यु दोनों मना हैं (No Death City)

जापान का इत्सुकुशिमा द्वीप एक पवित्र स्थान माना जाता है. यहां 1868 तक किसी को भी जन्म देने या मरने की अनुमति नहीं थी. यहां आज भी न तो कोई अस्पताल है और न ही कोई कब्रिस्तान. लोग कहते हैं कि यह द्वीप इतना पवित्र है कि यहां 'जीवन और मृत्यु' दोनों को अशुद्ध माना जाता है.

लैंजारोट, स्पेन: जब मेयर ने मौत पर ही लगा दिया बैन (Weird Laws in the World)

स्पेन के लैंजारोट में कब्रिस्तान भर जाने के बाद 1999 में स्थानीय मेयर ने एक अनोखा आदेश जारी किया, 'अब किसी को मरने की इजाज़त नहीं है.' यह कदम अस्थायी था, जब तक नया कब्रिस्तान नहीं बन गया, लेकिन यह विचित्र कानून आज भी लोगों को हंसी और हैरानी दोनों में डाल देता है.

कुग्नॉक्स और ले लवंडौ, फ्रांस: मौत पर पाबंदी का 'फ्रेंच वर्जन' (Death Ban Cities)

फ्रांस के दो शहरों...कुग्नॉक्स और ले लवंडौ में भी कुछ ऐसा ही हुआ. जब मेयर को नया कब्रिस्तान बनाने की अनुमति नहीं मिली, तो उन्होंने अपने नागरिकों को मरने से ही मना कर दिया.

2000 तक ये अजीब कानून लागू रहा, जिसके बाद बैन हटा लिया गया.

लोंगइयरव्येन, नॉर्वे: जहां ठंड में 'मौत' भी जम जाती है (Longyearbyen Norway death rule)

नॉर्वे के लोंगइयरव्येन में मरना कानूनी अपराध है. दरअसल, यह शहर आर्कटिक सर्कल के बेहद करीब है और यहां इतनी ठंड रहती है कि मृत शरीर सड़ते ही नहीं. इससे बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, जो व्यक्ति मौत के करीब होता है, उसे तुरंत दूसरे शहर भेज दिया जाता है.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा