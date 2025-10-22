विज्ञापन
विशेष लिंक

यहां मरना गैरकानूनी है...इन शहरों में मरने पर है रोक, जानिए इन अजीबोगरीब कानूनों के पीछे का राज

Death Ban Cities: दुनिया में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को एक दिन मरना है. मृत्यु एक अटल सत्य है, जिसने टाला नहीं जा सकता है. दुनिया में जहां हर कोई मरने से नहीं बच सकता, वहीं कुछ जगहें ऐसी हैं जहां मरना भी जुर्म है. सच में, ये दुनिया ज़रा हटके है…और इसके नियम उससे भी ज़्यादा अजीब.

Read Time: 3 mins
Share
यहां मरना गैरकानूनी है...इन शहरों में मरने पर है रोक, जानिए इन अजीबोगरीब कानूनों के पीछे का राज
यहां मरना मना है...दुनिया के उन अजीब शहरों के बारे में जहां मौत पर लगा है बैन, जानें क्यों बने ये अजीबोगरीब कानून

Cities where dying is illegal: सोचिए ज़रा…अगर किसी जगह पर मरना ही गैरकानूनी घोषित कर दिया जाए, तो क्या होगा? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सच है! दुनिया में कुछ ऐसे शहर हैं जहां 'मौत' पर ही बैन लगा हुआ है, यानी यहां मरना भी अपराध माना जाता है. ये सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है कि आखिर ऐसा कानून किसी देश में क्यों और कैसे लागू हो सकता है?

Latest and Breaking News on NDTV

इत्सुकुशिमा, जापान: जहां जन्म और मृत्यु दोनों मना हैं (No Death City)

जापान का इत्सुकुशिमा द्वीप एक पवित्र स्थान माना जाता है. यहां 1868 तक किसी को भी जन्म देने या मरने की अनुमति नहीं थी. यहां आज भी न तो कोई अस्पताल है और न ही कोई कब्रिस्तान. लोग कहते हैं कि यह द्वीप इतना पवित्र है कि यहां 'जीवन और मृत्यु' दोनों को अशुद्ध माना जाता है.

Latest and Breaking News on NDTV

लैंजारोट, स्पेन: जब मेयर ने मौत पर ही लगा दिया बैन (Weird Laws in the World)

स्पेन के लैंजारोट में कब्रिस्तान भर जाने के बाद 1999 में स्थानीय मेयर ने एक अनोखा आदेश जारी किया, 'अब किसी को मरने की इजाज़त नहीं है.' यह कदम अस्थायी था, जब तक नया कब्रिस्तान नहीं बन गया, लेकिन यह विचित्र कानून आज भी लोगों को हंसी और हैरानी दोनों में डाल देता है.

Latest and Breaking News on NDTV

कुग्नॉक्स और ले लवंडौ, फ्रांस: मौत पर पाबंदी का 'फ्रेंच वर्जन' (Death Ban Cities)

फ्रांस के दो शहरों...कुग्नॉक्स और ले लवंडौ में भी कुछ ऐसा ही हुआ. जब मेयर को नया कब्रिस्तान बनाने की अनुमति नहीं मिली, तो उन्होंने अपने नागरिकों को मरने से ही मना कर दिया.

Latest and Breaking News on NDTV

2000 तक ये अजीब कानून लागू रहा, जिसके बाद बैन हटा लिया गया.

Latest and Breaking News on NDTV

लोंगइयरव्येन, नॉर्वे: जहां ठंड में 'मौत' भी जम जाती है (Longyearbyen Norway death rule)

नॉर्वे के लोंगइयरव्येन में मरना कानूनी अपराध है. दरअसल, यह शहर आर्कटिक सर्कल के बेहद करीब है और यहां इतनी ठंड रहती है कि मृत शरीर सड़ते ही नहीं. इससे बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, जो व्यक्ति मौत के करीब होता है, उसे तुरंत दूसरे शहर भेज दिया जाता है.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
No Death City, Dying Is Illegal, Weird Laws In The World, Death Ban Cities, Itskushima Japan Law
Get App for Better Experience
Install Now