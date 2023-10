कभी मुस्कुराती तो कभी उदास होती है ये लड़की, पल भर में इमोशन बदलती है, 10 सेकंड में जानें इस तस्वीर की सच्चाई

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI Images) वाली तस्वीर और ऑप्टिकल वाली इमेज (Optical Images) को देखने के बाद हम चौंक जाते हैं. दरअसल, इन तस्वीरों की जो सच्चाई होती है, वो काफी ज़रा हटके होती है. अभी हाल ही में एक तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर वायरल हो रही है. इस तस्वीर में एक महिला मौजूद है. ध्यान से देखने के बाद कबी आपको मुस्कुराते हुए नज़र आएगी तो कभी उदास. आखिर ये कैसे संभव हो पाया है. इस तस्वीर में एक सच्चाई (Know the Details of This Image) भी छिपी है. आपको बस 10 सेकंड में पहचानना है. वैसे इस तस्वीर को देखने के बाद सोशल मीडिया यूज़र्स कमेंट्स कर सच्चई के बारे में बता रहे हैं.