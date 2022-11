लड़की के कान में फंस गया सांप, निकालना मुश्किल है, वीडियो देख हैरान हो रहे हैं लोग

यहां देखें वीडियो

कई बार लोगों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं (incidents) घट जाती हैं, जिनके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होता है. हाल ही एक ऐसा ही चौंका देने वाला वीडियो वायरल (viral video) हो रहा है, जिसे देखकर आपकी भी धड़कनें तेज हो जाएंगी. वीडियो (shocking video) में देखा जा सकता है कि कैसे एक छोटा सा सांप (Small Snake) लड़की के कान में घुस (small snake enters the girl's ear) जाता है. इस बीच जैसे ही लड़की को अजीब सी हलचल महसूस होती है, वो तुरंत घबराते हुए बिना समय गवाए दौड़ी-दौड़ी इलाज (treatment) के लिए डॉक्टर (doctor) के पास पहुंचती है. वीडियो (dangerous video) में लड़की कान में दिख रहा सांप काफी खतरनाक दिखाई पड़ रहा है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे डॉक्टर (doctor) लड़की को बैठाकर उसके कान (snake from her ear) में से धीरे-धीरे सांप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है. इस दौरान डॉक्टर अपने हाथ में ग्लव्स (doctor is wearing gloves) पहने हुए है और छोटी सी चिमटी से सांप को बाहर निकालने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है. वीडियो में लड़की के कान में पीले रंग (yellow colored snake) का यह सांप मुंह फाड़े दिखाई पड़ रहा है, जिस पर धारियां बनी हुई है. हालांकि, यह वीडियो कहां का है इस बात की पुष्टि नहीं की गई है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (social media platform ) फेसबुक (Facebook) पर यह वीडियो शेयर किया गया है, जिसे देखकर लोग डर के मारे दांतों तले अंगुलियां दबा रहे हैं. वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन (video caption) में लिखा, 'कान में सांप चला गया है' (snake has gone in the ear). इस वीडियो को अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं, वहीं 8 हजार से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो पर कमेंट्स किए हैं. वीडियो को देखने के बाद यूजर्स तरह-तरह के अजीबोगरीब रिएक्शन (different types of strange reactions) दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'ये सांप को निकाल रहा है, या उसे अंदर डाल रहा है.' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, 'लड़की जंगल में सो गई थी क्या?'

