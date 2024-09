गरीब रथ एक्सप्रेस के AC कोच में निकला सांप, देख डर से यात्रियों की निकल गईं चीखें, लोग बोले- ट्रेन है या जू

Snake Found Coiled Around Berth On Train To Mumbai: मानसून में सांप दिखाई देना आम बात है, लेकिन कई बार ऐसी-ऐसी जगहों पर सांप मंडराते नजर आ जाते है, जिनके बारे में आप और हम सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते. सोचिए क्या हो जब आप मजे से ट्रेन में सफर कर रहे हों और तभी अचानक से किसी सांप की एंट्री हो जाए, तो यकीनन आपकी भी सिट्टी-पिट्टी गुल हो जाएगी. हाल ही में एक ऐसा ही नजारा मध्य प्रदेश के जबलपुर से मुंबई जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस में देखने को मिला, जहां यात्रियों के बीच अचानक सांप की एंट्री हो गई, जिसे देखकर डर से थरथराते लोगों की चीखें निकल गईं.

ट्रेन कोच में घुसा 5 फीट लंबा सांप (Snake In Train)

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि, गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन में बर्थ के ऊपर एक बड़ा सा कोबरा सांप फन फैलाए नजर आ रहा है, जिसे देखकर पूरा कंपार्टमेंट में हड़कंप मच गया. लोग अपनी सीट छोड़ इधर-उधर भागने लग. इस दौरान वहां मौजूद किसी यात्री ने इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो अब जमकर वायरल हो रहा है. बता दें कि, यह वाकया जबलपुर-मुंबई गरीब रथ एक्सप्रेस (12187) में सामने आया है.

यहां देखें वीडियो

जबलपुर से मुंबई आ रही गरीब रथ एक्सप्रेस में निकला सांप (Snake In A Train Going To Mumbai)

वीडियो में यात्रियों के चीखने और चिल्लाने की आवाज को सुनकर आप उनके डर को भाप सकते हैं. जानकारी के मुताबिक, जिस समय यात्रियों की नजर सांप पर पड़ी उस समय ट्रेन कसारा रेलवे स्टेशन पर थी. बताया जा रहा है कि, 5 फीट लंबा सांप कोच नंबर G17 में सीट के नीचे छिपा हुआ था, जो साइड बर्थ से एक दम से बाहर निकल आया. ये तो गनीमत रही कि इस घटना में कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ. सांप की जानकारी तत्काल ट्रेन स्टाफ को दी गई, जिसके बाद ट्रेन स्टाफ ने तत्परता के साथ कार्रवाई की. भारतीय रेलवे ने इस घटना पर संज्ञान लिया और इस कोच को ट्रेन से अलग कर दिया.

वीडियो पर यूजर्स का रिएक्शन (Snake spotted in Garib Rath express AC coach)

वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर यूजर्स कई तरह के कमेंट्स करते हुए मौज लेते नजर आए. एक यूजर ने लिखा, "सांप भी नागपुर जाना चाहता होगा." दूसरे यूजर ने लिखा, "इसकी टिकट कहां है." तीसरे यूजर ने लिखा, "ये किसकी साजिश है अब.''

