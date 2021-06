Game of Thrones को मिस कर रही हैं स्मृति ईरानी, इंस्टाग्राम पर शेयर किया Funny Video, लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गेम ऑफ थ्रोन्स के इस वीडियो के साथ जो कैप्शन दिया है वो बेहद मज़ेदार है. उन्होंने लिखा- 'Jon Snow comes back from the dead Cersei - atyachari Saas resulting in Sansa Bachao Abhiyan.' ' गेम ऑफ थ्रोन्स' के इस वीडियो को शेयर करते हुए स्मृति ईरानी ने लोगों से पूछा, और कौन ' गेम ऑफ थ्रोन्स ' को मिस करता है? अपना हाथ उठाओ.

इस वीडियो में शो के परदे के पीछे का कुछ अंश दिखाया गया है. बैकग्राउंड रेटिंग, थिंक अबाउट ड्रैगन, और वॉकिंग द वायर वीडियो को और भी मनोरंजक बना रहा है. अब तक 50 हज़ार से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख चुके हैं.

देखें Video:

वीडियो को देखने वालों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है. वीडियो पर लोगों के कई कॉमेंट्स देखने को मिल रहे हैं. इंस्टाग्राम यूजर ने स्मृति ईरानी के पुराने शो, 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' का जिक्र करते हुए लिखा, 90 के दशक के बच्चों के लिए मरने के बाद मिहिर की वापसी से ज्यादा रोचक और कुछ भी नही हो सकता. एक यूजर ने 'गेम ऑफ थ्रोन्स' को अपना प्यार बताया, तो एक यूजर ने स्मृति ईरानी को कूलेस्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया का टैग दे दिया.

स्मृति ईरानी अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिये अपने फॉलोअर्स से मज़ाक करती हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी के ट्रांसफॉर्मेशन की फोटो भी चर्चा का विषय बनी हुई है .हाल ही में सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी के साथ मनीष पॉल ने अपनी एक फोटो पोस्ट की है. इस फोटो में स्मृति ईरानी फैट से फिट हो गई हैं. फोटो में स्मृति ईरानी को देखकर लग रहा है कि लॉकडाउन में उन्होंने खुद की फिटनेस पर बहुत ध्यान दिया है.