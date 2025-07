मां की गेंदबाज़ी में चूक गए Shreyas Iyer, घर में हुए क्लीन बोल्ड, वीडियो वायरल

Shreyas Iyer Mother Wins Internet After Clean Bowling Son: टीम इंडिया और पंजाब किंग्स (PBKS) के स्टार क्रिकेटर श्रेयस अय्यर इस समय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर हैं, लेकिन उनके फैन्स को उनसे जुड़ा मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिल गया है. इस वीडियो में श्रेयस अय्यर अपने घर में अपनी मां के साथ क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं. खास बात ये रही कि अय्यर एक गेंद को मिस कर गए और उनकी मां ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया.

यहां देखें वीडियो

जब कप्तान को मां ने कर दिया आउट (Shreyas Iyer bowled by mother)

पंजाब किंग्स ने यह वीडियो अपने ऑफिशियल X (Twitter) हैंडल पर शेयर किया और लिखा, Only time SARPANCH wouldn't mind getting bowled, यानी इकलौता मौका जब सरपंच (लीडर) बोल्ड होना पसंद करेगा. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया. फैन्स ने भी खूब मजेदार कमेंट्स किए. एक फैन ने लिखा, एक बाउंसर फिर एक यॉर्कर, विकेट तो पक्का मिलेगा. दूसरे ने मजाकिया अंदाज़ में पूछा, क्या वो दूसरे टेस्ट के लिए उपलब्ध हैं? तीसरे ने लिखा, दूसरी बॉल तो एकदम परफेक्ट लेंथ पर थी, उसे तो सलाम करना पड़ेगा.

श्रेयस अय्यर का मजेदार वीडियो (Shreyas Iyer funny home video)

फिलहाल श्रेयस अय्यर भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ से बाहर हैं और उन्हें आगामी 17 अगस्त से शुरू होने वाले बांग्लादेश दौरे पर भारत की वनडे टीम में देखा जा सकता है. वहीं टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर यह है कि जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट के लिए उपलब्ध हैं. भारत के असिस्टेंट कोच रायन टेन डोशेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बुमराह फिट हैं, लेकिन प्लेइंग इलेवन में उन्हें शामिल किया जाएगा या नहीं, यह फैसला अभी बाकी है.

That second one is on such a perfect spot, you have to appreciate it. https://t.co/mkpfiCWE6s