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जज्बे को सलाम, पैर से ड्राइविंग और पेंटिंग करती हैं ये पैरा ताइक्वांडो चैंपियन

जिंदगी में हौसला मजबूत हो तो कोई भी शारीरिक कमी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती. सर्बिया की रहने वाली पैरा ताइक्वांडो चैंपियन और आर्टिस्ट देजाना बाको इसका जीता-जागता उदाहरण हैं. इन दिनों इंटरनेट पर उनका एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

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जज्बे को सलाम, पैर से ड्राइविंग और पेंटिंग करती हैं ये पैरा ताइक्वांडो चैंपियन
पैरा ताइक्वांडो चैंपियन देजाना बाको की इंस्पायरिंग कहानी, पैर से पेंटिंग और ड्राइविंग का वीडियो वायरल

सर्बिया की रहने वाली देजाना बाको (Dejana Backo) जन्म से ही फिजिकली चैलेंज्ड रहीं. उम्र बढ़ने के साथ उन्होंने अपनी कमी को ही अपनी ढाल बना लिया. उन्होंने अपने पैरों को इस कदर ट्रेन किया कि आज वे आम इंसानों से भी ज्यादा मुस्तैदी से हर काम कर लेती हैं. इंटरनेट पर उन्हें लोग 'गर्ल विद विंग्स' यानी पंखों वाली लड़की के नाम से पहचानते हैं. वो अपने पैरों से गाड़ी चलाने से लेकर पेंटिंग बनाने तक का हर काम बेहद आसानी से कर लेती हैं.

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पैर से चलाती हैं कार और बनाती हैं पेंटिंग

हाल ही में सामने आए एक वीडियो में देजाना को अपने घर से कार निकालकर सड़क पर चलाते हुए देखा जा सकता है. वो एक पैर से स्टेयरिंग संभालती हैं तो दूसरे पैर से एक्सीलेटर और ब्रेक का इस्तेमाल करती हैं. इतना ही नहीं, वो अपने पैरों की उंगलियों से ब्रश पकड़कर इतनी शानदार पेंटिंग्स बनाती हैं कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं.

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वर्ल्ड चैंपियन से लेकर मां बनने तक का सफर

देजाना केवल एक बेहतरीन पेंटर ही नहीं हैं, बल्कि वे 2019 में पैरा ताइक्वांडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भी जीत चुकी हैं. इसके अलावा वो तीरंदाजी में भी अपना लोहा मनवा चुकी हैं. फरवरी 2023 में वो एक प्यारी सी बच्ची की मां बनीं और अपने बच्चे की देखभाल के साथ-साथ अपनी आर्ट वर्कशॉप भी खुद संभालती हैं.

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