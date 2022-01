साड़ी, जो माचिस की डिब्बी में हो जाती है पैक, तेलंगाना के बुनकर का अद्भुत कारनामा - देखें Photos

साड़ी, जो माचिस की डिब्बी में हो जाती है पैक

स्थानीय कारीगरों को उनके शिल्प में उत्कृष्टता देखकर और उन्हें अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करते हुए देखकर हम सभी को बहुत गर्व होता है. तेलंगाना के नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री केटी रामाराव (KT Rama Rao, the minister of Municipal Administration and Urban Development of Telangana) के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से हाल ही में एक ट्वीट के जरिए ऐसी ही एक कहानी के बारे में बताया गया है. जिसमें एक प्रतिभाशाली बुनकर द्वारा बनाई गई अद्भुत रचना के बारे में बताया गया है.