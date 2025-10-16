कांटे-छुरी से कैसे खाया जाता है समोसा? बच्चों को खाना सीखा रहा था कोच, देख भिनक गए लोग बोले- गजब बेइज्जती है

Samosa Khaane Ki Technique Viral: इंटरनेट पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने देसी दिलों में हलचल मचा दी है. वीडियो में नागपुर के एक Etiquette Coach यानी शिष्टाचार सिखाने वाले टीचर ने समोसा खाने का 'इंग्लिश तरीका' बताया है. अब सोचिए, वो देसी समोसा...जो चाय के साथ, सड़क किनारे, हाथ से खाने में ही मजा देता है...उसे कांटे और छूरी से खाना क्या मजा है...इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है.

सोशल मीडिया पर 'समोसा विवाद' (Samose Ko Kaante-Chhuri Se Khaane Ka Video)

@westernwingsspokenenglish नाम के हैंडल से शेयर किए गए इस वीडियो में कोच समोसे को प्लेट में रखकर पहले छूरी से काटते हैं, फिर कांटे में फंसाकर खाने का तरीका बताते हैं. उनके चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास दिखाई देता है और क्लासरूम में बैठे बच्चे ध्यान से देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा...देसी जनता का सब्र टूट गया.

Eating Samosa with a fork & knife... pic.twitter.com/AdTsqZqX2X — RAJESH🧑🏻‍💻 (@iamrajeshjena) October 14, 2025

Instagram पर इस वीडियो को करीब 8.5 लाख व्यूज और 51 हजार से ज्यादा लाइक्स मिले हैं, जबकि X (Twitter) पर लोग मीम्स की बारिश कर रहे हैं.

मीम्स की बारिश: मुझे क्या, मैं तो हाथ से खाती हूं (Samosa eating techniqu)

X पर @JeetN25 नाम के यूजर ने इसे शेयर करते हुए लिखा, Samosa खाने का शिष्टाचार और फिर क्या था कमेंट सेक्शन मीम गैलरी बन गया. किसी ने लिखा, इतना टाइम कांटे-छूरी में लगाओगे तो मैं तीन समोसे खा चुका होऊंगा. दूसरे यूजर ने कहा, समोसा कांटे से खाना तो गुनाह है भाई.

वहीं एक मीम में चंपक चाचा की फोटो डालकर लिखा गया, निकल, पहले फ्री में हाथ धो. लोगों ने इस वीडियो पर मजेदार रिएक्शन दिए. किसी ने कहा इसे 'नोबेल पुरस्कार' मिलना चाहिए तो किसी ने बोला, 'मैनर बाद में, स्वाद पहले.'

Mein toh haath se hi khati hu kyuki 😭😭 pic.twitter.com/xbILQ6AEGu — Mona (@sachdevamona) October 14, 2025

देसी लोगों का कनेक्शन (Eating Samosa With Fork And Knife Video)

दरअसल, समोसे की खूबसूरती ही यही है कि उसे चम्मच नहीं, दिल से खाया जाता है. चटनी में डुबोकर, उंगलियों पर मसाला लगाकर...यही है असली स्वाद. शायद यही वजह है कि जब किसी ने इस देसी स्नैक को इंग्लिश टच दिया, तो इंटरनेट ने उसे हंसी में उड़ा दिया.

