समोसा खतरनाक है या बिस्कुट? वायरल वीडियो से फैट को लेकर छिड़ी जंग

Samosa Aur Biscuit Me Kisme Jyada Fat Hota Hai: समोसा भारी है या बिस्कुट?...ये सवाल जितना आसान लगता है, उसका जवाब उतना ही चौंकाने वाला है. सोशल मीडिया पर एक हेल्थ एजुकेटर की 50 सेकंड की Reel ने इंटरनेट पर जंग छेड़ दी है, वो भी समोसे और बिस्कुट जैसे दो 'आम' लेकिन बेहद लोकप्रिय स्नैक्स को लेकर.

समोसा और बिस्कुट में किसमें ज्यादा फैट होता है? (biscuit calories vs samosa)

इस वायरल वीडियो में @itsprashantdesai नाम के हेल्थ क्रिएटर ने पुणे की एक जर्मन लैब से कराए गए न्यूट्रिशन एनालिसिस के आधार पर समोसा और बिस्कुट की फैट वैल्यू को कंपेयर किया. वीडियो में वो बताते हैं कि 100 ग्राम समोसे में सिर्फ 5.1 ग्राम फैट है, जिससे कुल कैलोरी का 20% हिस्सा फैट से आता है. वहीं दूसरी तरफ, उन्होंने जिस बिस्कुट की जांच करवाई, उसमें 24 ग्राम फैट और 512 कैलोरी थी, यानी लगभग 42% फैट. इतना सुनते ही कमेंट सेक्शन में तहलका मच गया.

बिस्कुट और समोसा में क्या बेहतर है? (Samosa Or Biscuit Which Have More Fat)

कई यूजर्स को यह दावा हजम नहीं हुआ. किसी ने पूछा, क्या पूरे बिस्किट पैकेट की तुलना एक समोसे से हो रही है? तो किसी ने सीधे-सीधे कहा, सर...ये लैब तो आपको बस वायरल होने के लिए आंकड़े देती है. एक यूजर ने यहां तक कह दिया, 100 ग्राम समोसे में 18 ग्राम फैट और 300 कैलोरी होती है, ये आंकड़े गलत हैं.

बात सिर्फ पोषण की नहीं थी, बल्कि भावनाओं की भी थी. समोसा, खासकर उत्तर भारत में, एक 'भावनात्मक स्नैक' है, जो सुबह की चाय से लेकर शादी-ब्याह तक, हर मौके का साथी है. दूसरी तरफ, बिस्कुट को अक्सर हेल्दी माना जाता है, खासकर चाय के साथ. यही वजह थी कि जब बिस्कुट को ज्यादा फैटी बताया गया, तो लोगों को मानना मुश्किल हो गया.

वीडियो में जो बताया उससे छिड़ गई बहस (samosa vs biscuit fat content)

इस वायरल वीडियो को 24 घंटे में 18 लाख से ज्यादा व्यूज़ और 30 हजार लाइक्स मिल चुके हैं. 500 से ज्यादा लोगों ने वीडियो पर अपनी राय दी है. ये बहस तब और गरमाई जब FSSAI ने हाल ही में सुझाव दिया कि जलेबी, समोसा जैसे तैलीय-मीठे फूड्स पर भी हेल्थ वार्निंग लिखी जानी चाहिए, जैसे सिगरेट पर लिखी जाती है. तो क्या अगली बार समोसे के पैकेट पर लिखा मिलेगा, मोटापा बढ़ा सकता है? या फिर बिस्कुट बन जाएंगे असली 'छुपे खतरे'? जवाब शायद आपके प्लेट में है.

