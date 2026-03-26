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'अनुपमा' की मम्मी ने हिला दिया पूरा सोशल मीडिया! 'शरारत' गाने पर किया ऐसा डांस...देख फराह खान भी हुईं मुरीद

जब दुनिया 'अनुपमा' की सादगी पर फिदा है, तब उनकी मम्मी रजनी गांगुली ने अपने 'शरारत' भरे अंदाज से पूरे इंटरनेट का पारा चढ़ा दिया है. सादी साड़ी और चेहरे पर कातिलाना मुस्कान के साथ उनके थिरकते कदमों ने साबित कर दिया कि असली 'धुरंधर' तो गांगुली परिवार की ये सुपरमॉम ही हैं.

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'अनुपमा' की मम्मी ने हिला दिया पूरा सोशल मीडिया! 'शरारत' गाने पर किया ऐसा डांस...देख फराह खान भी हुईं मुरीद
70 की उम्र में भी गजब की फुर्ती! रुपाली गांगुली की मां ने 'शरारत' गाने पर किया कमाल का डांस

Rupali Ganguly Mother Dances on Shararat: कहते हैं कि हुनर उम्र का मोहताज नहीं होता और इस बात को सच कर दिखाया है टीवी की चहेती 'अनुपमा' यानी रुपाली गांगुली की मम्मी रजनी गांगुली ने. फिल्म 'धुरंधर' के सुपरहिट गाने 'शरारत' पर उन्होंने ऐसा जोरदार डांस किया है कि, अच्छे-अच्छे यंग स्टार्स पानी भरते नजर आ रहे हैं. सादे कपड़े, चेहरे पर नूर और जबरदस्त एनर्जी वाला यह वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया है.

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रजनी गांगुली का 'शरारत' भरा अंदाज (Rajni Ganguly Dance Video)

सोशल मीडिया के गलियारों में इन दिनों बस एक ही चर्चा है रजनी गांगुली का बिंदास डांस. कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने जब अपनी मां का यह वीडियो शेयर किया, तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह इस कदर वायरल हो जाएगा.

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फिल्म 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' पर रजनी जी ने जो लचक और रिदम दिखाई है, उसने बड़े-बड़े कोरियोग्राफर्स के होश उड़ा दिए हैं. रुपाली गांगुली ने खुद अपनी मां को 'सुपरस्टार' घोषित कर दिया है, वहीं फराह खान और गणेश आचार्य जैसे दिग्गज भी अपनी वाहवाही रोकने में नाकाम रहे.

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आयशा खान और क्रिस्टल भी हुईं फैन (Rajni Ganguly's Viral Moves)

सिर्फ फैंस ही नहीं, बल्कि इस गाने की ओरिजिनल स्टार्स आयशा खान और क्रिस्टल डीसूजा ने भी रजनी जी के जज्बे को सलाम किया है. मजेदार बात तो यह है कि फिल्म के डायरेक्टर अमर कौशिक ने चुटकी लेते हुए कह दिया कि अब उन्हें अपनी अगली फिल्म की हीरोइन मिल गई है. इस वीडियो ने साबित कर दिया कि जब दिल जवान हो, तो हर धुन पर कदम खुद-ब-खुद थिरकने लगते हैं. सादगी और कॉन्फिडेंस का ऐसा मेल वाकई कम ही देखने को मिलता है.

(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)

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