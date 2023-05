अब 2000 रु के नोट प्रचलन में नहीं, यूज़र्स बोले- अब आपसे भी विदा लेने का समय आ चुका है!

2,000 Notes To Be Withdrawn: अब भारत देश में 2000 रुपये के नोटों को प्रचलन से बाहर किया जा रहा है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लोगों को 30 सितंबर (₹ 2,000 Notes To Be Withdrawn, Exchange Them By September 30) तक यह नोट बदलवाने की सलाह दी है. जानकारी के मुताबिक, बैंक में एक बार में 20 हजार रुपये, यानि 2000 के 10 नोट तक बदलकर उनकी जगह छोटे नोट लिए जा सकेंगे. सभी बैंकों में 2000 रुपये के नोट बदलने की सुविधा मिलेगी. इस पर सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. 2000 सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. आइए देखते हैं, कौन क्या कह रहे हैं.