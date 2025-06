इधर विराट के आंखों में थे आंसू उधर जीत मिलते ही झूम उठीं अनुष्का, ये तस्वीरें आपको भी भावुक कर देंगी

इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को छह रन को हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली. ये देखते ही विराट कोहली भावुक हो गए. होते भी क्यों न विराट के लिए ये किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है. आखिर 18 साल का इंतजार खत्म जो हो गया. विराट की पत्नी अनुष्का शर्मा भी खुशी से झूम उठीं. वह भी इस पर यकीन नहीं कर पा रही थीं. साल 2008 में जब से आईपीएल शुरू हुआ, विराट कोहली तब से आरसीबी के लिए ही खेलते आ रहे हैं. वह ऐसे एक मात्र खिलाड़ी हैं, जो अब तक एक ही टीम में डटे रहे.

ये भी पढ़ें-आरसीबी पर पैसा बरसा छप्पर फाड़ के, जानें विजेता और उपविजेता को मिली कितनी रकम

The tears say it all 🥹



An 1️⃣8️⃣-year wait comes to an end 👏



Updates ▶ https://t.co/U5zvVhcvdo#TATAIPL | #RCBvPBKS | #Final | #TheLastMile | @imVkohli pic.twitter.com/X15Xdmxb0k