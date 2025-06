भोपाल में बना ये 90 डिग्री का ओवर ब्रिज, दिखता है मोबाइल के टेंपल रन गेम जैसा, यूजर्स बोले ये किसने बना दिया?

मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल (Bhopal) में एक ऐसा ओवर ब्रिज बनाकर तैयार किया गया है जिसे देखकर सोशल मीडिया पर टेंपल रन गेम (Temple Run Game) की चर्चाएं तेज हो गई हैं. भोपाल में ऐशबाग स्टेडियम के पास बना नया रेलवे ओवरब्रिज 90 डिग्री की तर्ज पर बना है जो कुछ-कुछ मोबाइल गेम टेंपल रन की याद दिलाता है. ये ओवर ब्रिज किसी और की अनदेखी का नतीजा नहीं बल्कि सरकार की बड़ी भूल है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस रेलवे ओवर ब्रिज को जिन अधिकारियों ने बनाया है उन्होंने इलाके में जमीन की कमी और पास में मेट्रो स्टेशन होने का हवाला दिया. पुल का तीखा मोड़ इंजीनियरिंग की गलती नहीं बल्कि डिजाइन की वजह से हुआ.

The Over-Bridge in Madhya Pradesh with a 90° turn was inspired by Temple Run 👇🏼 pic.twitter.com/NlCzYANSF7