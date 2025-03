अरे बाप रे! अजगर से ध्यान भटका कर दिया चोरी को अंजाम, घटना CCTV में कैद, Video देख सहम गए लोग

लोग चोरी करने के लिए तरह-तरह की तकनीक और आइडिया का इस्तेमाल करते हैं. चोर चोरी करते वक्त पूरी तरह से सावधान होता है और जरा भी हलचल होने पर सतर्क हो जाता है. कभी-कभी चोरी करते वक्त पकड़े जाने पर चोर जानलेवा हमला भी कर देता है. अब अमेरिका से चोरी का एक अलग ही मामला सामने आ रहा है. यहां, चोर चोरी करने के लिए अजगर का इस्तेमाल कर रहे हैं. अमेरिका में पुलिस टेनेसी में एक पेट्रोल स्टेशन पर हुई इस अनोखी चोरी की जांच कर रही हैं. यहां, चार चोरों ने अजगर के जरिए पहले ध्यान भटकाया और फिर चोरी को अंजाम दिया. इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है,



अजगर दिखाकर की चोरी (Pythons Used for Theft)

सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है कि एक महिला सहित चार लोग स्टोर में घुसे. महिला कैशियर से बातचीत कर रही थी, तो एक व्यक्ति ने काउंटर पर एक अजगर रख दिया, जब कैशियर ने इस पूरे नजारे को रिकॉर्ड करने के लिए अपना मोबाइल फोन उठाया, तो महिला ने उसे पकड़ने की कोशिश की, फिर एक अन्य व्यक्ति ने काउंटर पर दूसरा अजगर लटका दिया. सीसीटीवी फुटेज में बस इतना ही दिख रहा है. ऐसा माना जा रहा है कि अजगर का इस्तेमाल ध्यान भटकाने और चोरी को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया, हालांकि चोरी की गई चीजों और संदिग्धों की पहचान की जांच अभी भी जारी है.



अजगर के जरिए चुराया तेल (Pythons Used As Distraction In US Gas Station)



मैडिसन काउंटी शेरिफ कार्यालय के अनुसार, अजगरों के साथ आए लोगों ने करीब 400 डॉलर का सीबीडी तेल चुराया. कर्मचारी मयूर रावल ने बताया कि वह और उसका भाई उस समय स्टोर पर काम कर रहे थे और उन्हें सांपों से डर लग रहा था. रावल ने WREG-TV न्यूज को बताया, 'वे बस उन्हें इधर-उधर लहरा रहे थे और काउंटर पर रख रहे थे, एक शख्स एक सांप लाया और फिर उसके बाद, वह दूसरा सांप लाया, एक सफेद है और दूसरा भूरा रंग का अजगर था. रावल ने आगे बताया कि अजगरों के साथ आए लोग काउंटर से सीबीडी ऑयल चुराने में सफल हुए. ऐसा लगता था कि वे इससे ज्यादा तेल चुराकर ले जाना चाहते थे, लेकिन आस-पास बहुत ज्यादा ग्राहक थे, इसलिए जितना चुरा सके, उतना ही ले गए.



Bizarre Heist Caught on CCTV! A group of suspects used two live ball pythons to distract a cashier before stealing $400 worth of CBD oil from a Citgo petrol station in Madison County. The footage, shared by 731 Crime Stoppers, shows a man placing the snakes on the counter while… pic.twitter.com/kX4ubXpGGi — CLR.CUT (@clr_cut) March 17, 2025



चोरों की तलाश में जुटी पुलिस (Pythons used Theft In US Gas Station)

रावल ने कहा, 'उन्होंने अपनी कार दरवाजे के सामने खड़ी कर दी, मुझे लगता है कि वे यहां आकर दुकान लूटने की योजना बना रहे थे और अजगर तो उनका मुख्य हथियार था'. रावल ने कहा 'अजगर से वो बस हम सबका ध्यान भटकाने में लगे थे और उनके बाकी साथी चोरी को अंजाम दे रहे थे'. टेनेसी पुलिस अजगर से ध्यान भटका कर चोरी करने वाले इस गैंग की तलाश में जुटी हुई है.