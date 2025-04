तपती गर्मी में अब नहीं पड़ेगी ​AC-कूलर की जरूरत, कमरे को ठंडा-ठंडा कूल रखने के लिए लगाए ये राजस्थानी जुगाड़

Desi Jugaad To Keep Room Cool Without Ac And Cooler In Summers: पुणे की बढ़ती गर्मी में लोग जहां कूलर और एसी का सहारा ले रहे हैं, वहीं एक शख्स ने अपने कम खर्च वाले देसी जुगाड़ से सबको चौंका दिया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में शख्स ने बताया कि कैसे आप बिना एसी और बिना कूलर के भी तपती गर्मी में खुद को कूल रख सकते हैं. वीडियो में बिना किसी खर्च के ही ऐसी ट्रिक (natural AC trick) बताई है, जिससे आप तपतपाती गर्मी में भी ठंडा-ठंडा, कूल-कूल रह सकते हैं.

AC-कूलर की नहीं पड़ेगी जरूरत (budget-friendly summer hacks)

वीडियो में युवक लोहे की जाली वाली खिड़की पर बाहर की ओर एक मोटी चादर (कंबल जैसी) लगाता है, फिर कमरे के अंदर से स्प्रे बॉटल की मदद से उस चादर पर पानी छिड़कता है. वो इस तकनीक को 'राजस्थानी स्टाइल जुगाड़' कहकर पेश करता है, जैसे ही हवा पानी से भीगी चादर से होकर अंदर आती है, कमरे में ठंडक महसूस होती है. यह बिल्कुल उसी सिद्धांत पर काम करता है, जिस पर मिट्टी के घड़े या परंपरागत कूलर चलते हैं. वाष्पीकरण (evaporation) से ठंडक पैदा करना.

'राजस्थानी स्टाइल जुगाड़' (Rajasthani jugaad viral video)

शख्स कहता है कि ये जुगाड़ खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो पीजी में रहते हैं या फिर कूलर-एसी नहीं खरीद सकते. पुणे (pune heatwave solution) जैसे शहरों में जहां गर्मी तेज हो जाती है, ये तरीका बहुत सस्ता और असरदार साबित हो सकता है. इस वीडियो को देखकर लोग न सिर्फ इस देसी तकनीक की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि कमेंट सेक्शन में खुद के जुगाड़ भी शेयर कर रहे हैं.

कमरे को ठंडा रखने का तरीका वायरल (summer heat hack)

कई लोगों ने कहा कि भारत में टेक्नोलॉजी से ज्यादा काम यहां के देसी आइडिया (indian summer tips) करते हैं. ये तकनीक ग्रामीण भारत में पहले से प्रचलित रही है, खासकर राजस्थान और गुजरात जैसे गर्म इलाकों में। वहां घरों की खिड़कियों या दरवाजों पर बोरी या चादर भिगोकर लगाई जाती है जिससे हवा ठंडी होकर अंदर जाती है. गर्मी से राहत पाने के लिए यह कमाल का देसी (viral desi jugaad) हैक है. पर्यावरण के लिए सुरक्षित, खर्चा न के बराबर और असरदार भी.

