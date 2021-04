माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनीं प्रियंका मोहिते, लोगों ने की जमकर तारीफ

माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनीं प्रियंका मोहिते

प्रियंका मोहिते (Priyanka Mohite), शुक्रवार (16 अप्रैल) को, दुनिया की दसवीं सबसे ऊँची पर्वत चोटी माउंट अन्नपूर्णा (Tenth highest mountain in the world) पर फतेह हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला (First Indian woman to scale Mt Annapurna) बनीं. बता दें कि प्रियंका दुनिया की पांचवीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी (fifth highest mountain in the world ) माउंट मकालू (Mt Makalu) पर 8,485 मीटर की चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला होने का रिकॉर्ड भी बना चुकी हैं. महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली 26 वर्षीय पर्वतारोही ने मई 2019 में यह उपलब्धि हासिल की थी. नई ऊंचाइयों को पार करना प्रियंका के लिए एक परिचित मैदान रहा है, जो इससे पहले 2013 में माउंट एवरेस्ट (Mt Everest) और 2018 में माउंट ल्होत्से (Mt Lhotse) पर भी चढ़ाई कर चुकी हैं. 21 साल की उम्र में ऐसा करने वाली वह तीसरी सबसे कम उम्र की भारतीय बन गईं हैं.