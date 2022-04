यूएस एयरपोर्ट के Kiosk की तस्वीर पूछ रही है 'क्या आप आतंकवादी हैं?'

एक स्वतंत्र पत्रकार (freelance journalist) असद सैम हैना (Asaad Sam Hanna) ने ट्विटर (Twitter) पर स्नैपशॉट (snapshot) को कैप्शन के साथ साझा करते हुए लिखा, 'अमेरिकी हवाई अड्डे पर सुरक्षा का उन्नत स्तर (Advanced level of security at the US airport).'

यहां देखें ट्वीट

एक फॉलो अप ट्वीट में असद सैम हैना (Asaad Sam Hanna) ने कहा कि, 'अगला स्तर: बस ईमानदार रहो, यार.'

सोशल मीडिया (social media) पर इस पोस्ट (post) पर कई यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जिन्हें लगता है कि यह सवाल कैसे हवाई अड्डे (airport security) की सुरक्षा में योगदान दे रहा था, क्योंकि कोई भी मशीन को धोखा दे सकता है.

एक यूजर ने लिखा, 'मैं वास्तव में यह समझ नहीं पा रही हूं कि 9/11 के बाद से हमारा हवाई अड्डा चेक-इन कैसे अधिक कम्प्यूटरीकृत हो गया है, जिसमें एक इंसान का दूसरे इंसान से संपर्क ही कम है. बीते हुए समय को ध्यान में रखते हुए संदिग्ध व्यवहार पर ध्यान देने वाले एजेंटों द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से ये बुरा साबित हो सकता है.'

हालांकि, एक अन्य यूजर ने बताया कि 'इस तरह के सवाल पूछने से फायदा हो सकता है. यदि आप (आतंकवादी) हैं, और आप झूठ बोलते हैं, तो यह कानून प्रवर्तन के लिए अतिरिक्त शुल्क लाने का एक तरीका है.'

अमेरिका (US) ने देशभर के हवाई अड्डों (airports) पर इन एआई-पावर्ड सेल्फ-चेक-इन कियोस्क (AI powered self check in kiosks) और कैमरों को लगाया है. डिस्कवर मैगज़ीन की रिपोर्ट के अनुसार, ये मशीनें (machines) चेहरे की पहचान (facial recognition technology) तकनीक का उपयोग करती हैं और देश में उड़ान भरने वाले यात्रियों के बायोमेट्रिक डेटा (biometric data) को भी कैप्चर करती हैं.

