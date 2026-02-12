खतरनाक स्टंट बना जानलेवा! वायरल होने की चाह में फूड इन्फ्लुएंसर ने खा लिए डेविल क्रैब और फिर...

Devil Crab Poisoning: फिलीपींस से आई यह खबर सोशल मीडिया के जुनून पर बड़ा सवाल खड़ा करती है. Philippines Devil Crab Death से जुड़ा यह मामला 4 फरवरी का बताया जा रहा है. फूड इन्फ्लुएंसर एम्मा अमित (Emma Amit) अपने दोस्तों के साथ मैंग्रोव इलाके में सीप और केकड़े इकट्ठा करने गई थीं. वीडियो में वह चमकीले रंग का केकड़ा दिखाती हैं और फिर उसे खा लेती हैं. यही केकड़ा स्थानीय भाषा में डेविल क्रैब कहलाता है.

क्या है डेविल क्रैब का खतरा (What Makes Devil Crab Dangerous)

विशेषज्ञों के मुताबिक इस समुद्री जीव में खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन पाए जाते हैं. यह जहर सीधे नर्वस सिस्टम पर हमला करता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, केकड़ा खाने के कुछ घंटों बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी. उल्टी, चक्कर और सांस लेने में तकलीफ शुरू हो गई.

दो दिन में हुई मौत (Philippines food influencer death)

परिवार उन्हें अस्पताल ले गया, लेकिन जहर तेजी से खून में फैल चुका था. स्थानीय रिपोर्ट्स और न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक, 6 फरवरी को उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. गांव के मुखिया ने इसे दुखद बताते हुए लोगों से अपील की कि लाइक्स और व्यूज के लिए जान जोखिम में न डालें. सोशल मीडिया पर खतरनाक फूड चैलेंज तेजी से बढ़ रहे हैं. ये घटनाएं चेतावनी हैं कि हर चीज खाने लायक नहीं होती. यह मामला इसलिए अहम है क्योंकि जागरूकता ही ऐसी दुर्घटनाओं को रोक सकती है. शोहरत की चाह अगर समझदारी से न हो तो जानलेवा बन सकती है. कंटेंट जरूरी है, लेकिन जिंदगी उससे कहीं ज्यादा कीमती है.

