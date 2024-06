पीवीआर मल्टीप्लेक्स में सामने की सीट पर अपने पैर रखकर आराम करते दिखे कुछ लोग, Video देख भड़की पब्लिक, दिया ऐसा रिएक्शन

मल्टीप्लेक्स (Multiplex) जहां हम सभी क्वालिटी टाइम बिताने और एन्ज़ॉय करने के लिए जाते हैं. एक ऐसी जगह है जहां हम सभी को कुछ शिष्टाचार बनाए रखना पड़ता है. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वहां आने वाले लोगों को परेशानी होगी. हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल एक हालिया वीडियो ने इस तरह के शिष्टाचार के प्रति घोर उपेक्षा को उजागर किया है. यूजर @avhr797 द्वारा एक्स पर साझा किए गए वीडियो में पीवीआर मल्टीप्लेक्स में कई लोग सामने की सीटों पर अपने पैर रखकर आराम करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

क्लिप की शुरुआत एक ऐसे शख्स से होती है जो कई फिल्म देखने वालों का वीडियो बना रहा है, जो अपने पैरों को ऊपर उठाए हुए हैं और अपने आस-पास के लोगों के बारे में बिलकुल नहीं सो रहे हैं. फिलहाल, घटना कहां की है इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन वीडियो ने ऑनलाइन व्यापक आक्रोश फैलाया है. इसे 250k से अधिक बार देखा गया है, जिनमें से कई लोगों ने अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की है.

देखें Video:

Watching a film with a bunch of ILLITERATES+SCUMBAGS+HOPELESS ASSHOLES. @_PVRCinemas @PicturesPVR hire a person and put an end to these behaviour. pic.twitter.com/PZL7rFYSoZ