अचानक टर्बुलेंस में फंसी फ्लाइट, पलक झपकते ही 8 हजार फीट नीचे आया विमान, सीट से गिरने लगे यात्री, हलक में अटकी जान

मियामी स्कैंडिनेवियाई एयरलाइंस फ्लाइट (Miami-bound Scandinavian Airlines flight) से जुड़े एक बेहद डरावने मंजर ने लोगों की सांसें थमा दी है. दरअसल, अमेरिका जा रही मियामी फ्लाइट आसमान में अचानक टर्बुलेंस में फंस गई और एक झटके में विमान हजारों फीट नीचे आ गया. इस दौरान विमान में बैठे यात्रियों को बड़ा झटका लगा और उनकी जान हलक में आ गई. रूह कंपा देने वाला यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसे देखने के बाद किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक सकती है.



एक झटके में 8 हजार फीट नीचे आया विमान (Miami flight Passengers)



वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि विमान आसमान में है और अचानक विमान में बड़ा झटका लगता है और यात्रियों के साथ-साथ उनका सामान भी नीचे गिरने लगता है. वहीं, यह टर्बुलेंस ग्रीनलैंड में हुआ, जिसके बाद यात्रियों से भरे विमान की यूरोप में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. बता दें, टर्बुलेंस में विमान एक झटके में 8 हजार फीट नीचे आ गया था. यह फ्लाइट स्टॉकहोम से मियामी के लिए रवाना हुई थी. वहीं, शुक्र है कि इस विमान में किसी भी यात्रि को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है.



पलक झपकते ही हुआ हादसा (Turbulence hits Miami flight)



इस वीडियो को विमान में बैठे एक पैसेंजर ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर एक्स हैंडल पर शेयर किया है. इस वीडियो को शेयर कर यात्री ने लिखा है, 'SK957 कैबिन से एक वीडियो, ग्रीनलैंड पर टर्बुलेंस'. बता दें, यह टर्बुलेंस पलक झपकते ही हुआ है, क्योंकि फ्लाइट क्रू यात्रियों को इसके लिए सावधानी बरतने का मैसेज भी नहीं दे सके. इस विमान में 254 यात्री सफर कर रहे थे, जिसने स्टॉकहोम से दोपहर 12.55 बजे उड़ान भरी थी.

देखें Video:



???? #BreakingNow A video from #SK957 cabin as extreme turbulence hit a SAS A330 over Greenland,throwing unbuckled passengers into the ceiling.This incident highlights how turbulence can occur without warning,making seatbelts essential for passenger safety. https://t.co/iYVA4IIUER pic.twitter.com/S4kCaKwnn0