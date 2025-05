फ्लाइट में बस अड्डे वाली हरकत करते नजर आए पैसेंजर्स, रास्ता रोककर बिछाई चादर...खेलने लगे पत्ते, देख लोग बोले- ये तो हद ही हो गई

Flight Passengers Playing Card In Flight On Bedsheets: फ्लाइट में सफर करना जहां एक आरामदायक और अनुशासित अनुभव माना जाता है, वहीं हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है. इस वीडियो में कुछ यात्री फ्लाइट के बीचों-बीच सीटों के बीच चादर बिछाकर ताश (Plane Me Patte Khelne Ka Video) खेलते नजर आ रहे हैं. यह नज़ारा न सिर्फ हैरान करने वाला है, बल्कि सोशल मीडिया पर लोगों को नाराज़ भी कर रहा है.

फ्लाइट में ताश खेलते नजर आए लोग (Flight Me Chadar Par Patte Khelne Ka Video)

वायरल वीडियो में कुछ यात्री फ्लाइट में सफर के दौरान मस्ती के मूड में नजर आ रही हैं. वीडियो में देख जा सकता है कि उन्होंने सीटों के बीच चादर बिछाई हुई है और उस पर आराम से ताश खेल रहे हैं, मानो वे अपने घर के लिविंग रूम में बैठे हों. इस बीच अन्य यात्री भी पास से गुजरते हैं, लेकिन कोई रोक-टोक नहीं होती. वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई. कई यूजर्स ने इसे एयर ट्रैवल का मज़ाक बताया और सवाल उठाए कि फ्लाइट क्रू ने इस व्यवहार पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की. वहीं सोशल मीडिया यूजर्स ने DGCA (नागर विमानन महानिदेशालय) से कार्रवाई की मांग की है. अब देखना होगा कि संबंधित एयरलाइंस इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है.

यहां देखें वीडियो

Every day, flight etiquette seems to be declining all for the sake of looking cool on social media reels.



It's ridiculous, and frankly, it's becoming a joke. People need to wake up to how foolish this looks.



More importantly, why are airlines turning a blind eye?



