पैराग्लाइडिंग के दौरान हजारों फुट की ऊंचाई पर बनाया कबाब, स्टंट को देख लोगों के छूटे पसीने

पैराग्लाइडिंग करते हुए बनाया नाश्ता

अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन हैं तो आपने पैराग्लाइडिंग के बारे में सुना ही होगा. इस खेल में बिना किसी इंजन के पैराग्लाइडर की मदद से ऊंचे आसमान में उड़ने का साहसिक और मनोरंजक काम किया जाता है. आजकल तो कई पर्यटक स्थलों पर भी पैराग्लाइडिंग की सुविधा मौजूद है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति पैराग्लाइडर की मदद से सैकड़ों फुट की ऊंचाई पर पहुंचकर अपनी मनपसंद फूड को पकाने और खाने का काम कर रहा है. विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन इस वीडियो में ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है. वीडियो को कैप्शन भी दिया गया है, 'मेकिंग अ कबाब मिड पैराग्लाइड.'

यहां देखें वीडियो

लोगों को आया गुस्सा

इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो को कई मजेदार कमेंट्स मिल रहे हैं. एक यूजर की पैनी निगाह आसमान के बीचों-बीच खाई जा रहे इस व्यंजन पर पड़ती है. उनका कहना है कि, ये कबाब नहीं बल्कि शॉवरमा नाम की डिश है. वहीं कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि, इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा मानकों का पालन न कर आखिर ये क्या संदेश देना चाहते हैं. वहीं कुछ लोगों को ये जांबाजी बहुत पसंद आ रही है. उनका कमेंट है कि ये नाश्ता करना से बेहतरीन और अनोखा तरीका है.

