पेरिस में पार्क में सोते दिखे गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियन Thomas Ceccon, सच-झूठ के बीच आयोजकों पर गुस्साए यूजर्स

Olympian Sleeps In Park: क्या ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और इतालवी तैराक थॉमस सेकॉन भी पेरिस में रहन-सहन की दिक्कतों से जूझ रहे हैं? इंटरनेट पर कुछ दिनों से यह सवाल काफी गूंज रहा है. हद तो तब हो गई, जब उन्हें पेरिस ओलंपिक विलेज में अपने कमरे के बजाय एक पार्क में जमीन पर सोते हुए देखा गया. इंटरनेट पर उनकी कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें सेकॉन को एक पेड़ के नीचे घास पर झपकी लेते हुए देखा जा सकता है.

दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर सबसे पहले हुसैन अलीरेज़ा नाम के सऊदी अरब के रोवर (नाविक) ने अपनी स्टोरीज़ पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में मशहूर तैराक सेकॉन को एक पार्क में झपकी लेते हुए देखा जा रहा है. बहुत से लोगों ने इस वीडियो को शेयर करना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में सवाल उठा कि क्या ये पूरा सच है

यहां देखें इंस्टाग्राम स्टोरीज़ वाला वायरल वीडियो

Italy's Swimmer, Thomas Ceccon sleeping outside because he was fed up with no A/C in the Olympic village. Bro, got his rest and locked???? pic.twitter.com/YIjjG3lwFo