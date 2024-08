सालाना सैलरी 25 लाख, लेकिन हालत फिर भी खराब, बचत-निवेश को लेकर इंवेस्टर की राय पर यूजर्स ने लिए मज़े, कहा- गुमराह मत करो

सालाना 25 लाख के सैलरी पैकेज वाले कामकाजी लोगों के लिए परिवार चलाने के खर्च को लेकर सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई है. माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स पर अपने विवाद बढ़ाने वाले पोस्ट के लिए मशहूर एक इंवेस्टर के 'कुछ भी नहीं बचा...' की दलील ने लोगों के बीच तीखी बहस शुरू करवा दी है. दरअसल, निवेशक का कहना है कि 25 लाख रुपए का सैलरी पैकेज तीन लोगों के परिवार को चलाने के लिए बहुत कम है. वहीं, यूजर्स ने उसके खर्च के ब्रेकअप को एक चुटकुला करार दिया है.



एक्स पर इंवेस्टर ने लगाया टेक होम सैलरी और खर्च का अंदाजा



हाल ही में मौजूदा सैलरी पर अपनी राय देते हुए एक्स पर एक ट्वीट में सौरव दत्ता ने अनुमान लगाया कि 25 लाख सालाना वेतन में हर महीने लगभग 1.5 लाख रुपए की टेक हैम सैलरी होती है. उन्होंने दावा किया कि बुनियादी जरूरत की चीजों, ईएमआई, मेडिकल और इमरजेंसी पर मासिक खर्च के बाद इस रकम में निवेश या बचत के लिए कोई पैसा नहीं बचता है.



उन्होंने एक्स पर लिखा, ''परिवार चलाने के लिए 25LPA बहुत कम है. 25 एलपीए = हर महीने हाथ में 1.5 लाख. तीन लोगों का एक परिवार आवश्यक सामान, ईएमआई/किराए पर एक लाख खर्च करता है. बाहर खाने, सिनेमा, ओटीटी, आउटिंग के लिए 25 हजार और इमरजेंसी और मेडिकल के लिए 25 हजार. फिर निवेश करने के लिए कुछ भी नहीं बचता.''





25LPA is too little for running a family.



25 LPA = in hand 1.5L per month.



Family of 3 would spend 1L on essentials, EMI / rent.



25K for eating out, movies, OTT, day trips.



25K for emergency and medical.



Nothing left to invest.