नोएडा में महाकुंभ! सोसायटी के लोगों ने स्वीमिंग पूल को ही बना डाला त्रिवेणी संगम, लगाई आस्था की डुबकी, वायरल हुआ Video

दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजनों में से एक महाकुंभ मेला कल प्रयागराज में समाप्त हो गया. जहां पिछले 45 दिनों में लाखों लोगों ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया, वहीं कई लोग जीवन में एक बार होने वाले इस अनुभव से चूक गए. खोए हुए अवसर की भरपाई के लिए, उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक सोसायटी के निवासियों ने महाकुंभ से लाए गए पानी से अपने पूल को एक छोटे संगम में बदल दिया.

आयोजन के आध्यात्मिक महत्व का अनुभव करने के लिए, सोसायटी के सदस्यों ने प्रयागराज से लाया जल इकट्ठा किया और इसे पूल में डाला. फिर, उन्होंने पवित्र स्नान किया. वायरल वीडियो में सोसायटी के पूल के आसपास कई महिलाएं इकट्ठा होती दिख रही हैं. उन्हें "हर हर गंगे" का जयकारा लगाते और प्रार्थना करते भी देखा गया.

देखें Video:

Someone brought water from Sangam from Prayagraj Maha Kumbh🔱



People of the society poured it into the swimming pool.



Now everyone is taking a dip in the pool.



This video is from ATS society in Noida.🕉️ pic.twitter.com/BzqnZD3zBs