पार्क में No Jogging का बोर्ड देख महिला का पारा हाई, बोलीं- तो फिर वहां क्या करेंगे, अजीबोगरीब नियम पर छिड़ी बहस

घर के आस-पास पार्क इसलिए होते हैं, ताकि लोग सुबह-शाम जाकर वहां जॉगिंग और एक्सरसाइज कर सकें. पार्क का मतलब ही यही होता है, लेकिन बेंगलुरु से पार्क को लेकर एक अलग ही मामला देखने को मिला है. दरअसल, बेंगलुरु की एक महिला निवासी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. अपने पोस्ट में बेंगलुरु निवासी ने पार्क में जाने के नियमों को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है. पार्क के ये नियम देखकर किसी को भी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है. पार्क में एक रूल बोर्ड लगा है, जिस पर पार्क में जाने के अजीबोगरीब रूल्स लिखे हैं. बेंगलुरु निवासी का यह पोस्ट अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इस पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं.

क्या हैं पार्क में जाने के नियम? (No Jogging in Park)

दरअसल, यह पूरा मामला है बेंगलुरु के इंदिरा नगर का है. यह इंदिरानगर वही है, जहां से पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ का खास कनेक्शन है. खैर, पार्क के नियमों की बात करें तो बेंगलुरु की महिला निवासी सहाना ने अपने एक्स हैंडल पर पार्क में लगे रूल बोर्ड की एक तस्वीर शेयर की है, जिस पर लिखा है, 'नो जॉगिंग, नो गेमिंग एक्टिविटीज और वॉक क्लॉकवाइज'. सहाना ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'क्या यह मजाक चल रहा है?, इंदिरानगर पार्क में जॉगिंग पर प्रतिबंध, अब और क्या होगा, पार्क में वेस्टर्न ड्रेस भी मान्य नहीं है, फिर जॉगर्स पार्क में क्या करने जाएंगे, बेंगलुरु में सार्वजनिक स्थानों की कमी एक समस्या है, लेकिन एक और समस्या जिसके बारे में कोई नहीं बोलता, वह है मौजूदा सार्वजनिक स्थानों पर कुछ खास तरह के रूल्स, और यह या तो सरकार द्वारा किया जाता है या फिर ऐसे समूहों द्वारा जो 'रखरखाव' कार्य के जरिए इन स्थानों पर अपने अधिकार का दावा करते हैं'.

You have got to be joking right? No jogging in Indiranagar park?What's next, no Western clothes in parks?

What have joggers ever done to parks?

The lack of public spaces is one problem in Bangalore but another one no one speaks about is the policing of the existing public spaces… pic.twitter.com/00SkiVrk6k