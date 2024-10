पीला, हरा और गुलाबी रंगों से सजा दिखा बेंगलुरु का आसमान, अद्भुत नज़ारा देख हैरान रह गए लोग, जानें क्या है वजह

आमतौर पर रात में नीले आसमान के ऊपर टिमटिमाते हुए तारे और चांद दिखाई देते हैं. इंद्रधनुष के अलावा आसमान में हरा या गुलाबी रंग देखने को नहीं मिलता है. लेकिन बेंगलुरु के आसमान में बीते दिनों एक अद्भुत नजारा देखने को मिला. पीला, हरा और गुलाबी रंगों से सजे आसमान को देखकर लोग दंग रह गए. कई लोगों को यह पहले कोई आकाशीय घटना लगी. एक के बाद एक लोगों ने सोशल मीडिया पर इस अद्भुत नजारे की कई तस्वीरें साझा की. धीरे-धीरे सोशल मीडिया बेंगलुरु के मल्टी कलर आसमान की तस्वीरों और वीडियो से भर गया. जिसके बाद बेंगलुरु के साथ-साथ अन्य सोशल मीडिया यूजर्स के मन में भी इस खूबसूरत नजारे को लेकर उत्सुक्ता बढ़ गई.



कॉमेट के गुजरना से रंगीन हुआ आसमान



विहार नाम के एक एक्स यूजर ने बेंगलुरु के रंगीन आसमान की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, "बेंगलुरु का आसमान बिल्कुल जादुई है! इस घटना को क्या कहा जाता है?" दरअसल, आसमान में यह खूबसूरत नजारा पृथ्वी के नजदीक से गुजरने वाले धूमकेतु की वजह से देखने को मिला है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बेंगलुरु शहर में देखे गए धूमकेतु कॉमेट C/2023 A3 है. कॉमेट C/2023 A3 है एक नॉन पीरियोडिक धूमकेतु है जो हाल ही में हमारे ग्रह पृथ्वी के करीब आया है. बेंगलुरु के निवासी और फोटोग्राफर्स को पिछले दो दिनों में इस कॉमेट को अपने कैमरे में कैद करने का सुनहरा अवसर मिला.



Bengaluru skies being just magical!



What is this phenomenon even called? pic.twitter.com/Uvhl4OgvmU