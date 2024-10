वेज थाली की तस्वीर पोस्ट कर फूड व्लॉगर ने मांसाहारी लोगों पर कसा तंज, सोशल मीडिया पर छिड़ गई बहस

Food Vlogger Viral News: शाकाहारी और मांसाहारी लोगों में हमेशा लंबी डिबेट होती रहती है. अब एक सोशल मीडिया पोस्ट ने इस विषय पर एक बार फिर लंबी बहस छेड़ दी है. दरअसल, एक्स पर एक लड़की ने अपनी वेज थाली की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर शाकाहारी और मांसाहारी लोगों के बीच एक बार फिर जुबानी जंग छिड़ गई है. यह तस्वीर एक महिला फूड व्लॉगर ने शेयर की है, जिसके बाद लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया भी आ रही है.



वेज थाली पर फूड व्लॉगर ट्रोल (Food Vlogger Viral News)



नलिनी उनागर ने वेज थाली की तस्वीर अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की है. फूड व्लॉगर की वेज थाली में दाल-चावल है. इस पोस्ट के कैप्शन में फूड व्लॉगर ने लिखा है, 'मुझे शाकाहारी होने पर गर्व है, मेरी थाली आंसू, निर्दयी और दोष से मुक्त है.' अब फूड व्लॉगर नलिनी अपने इस वेजिटेरियन पोस्ट से सोशल मीडिया पर लोगों का शिकार हो रही हैं. ज्यादातर यूजर्स ने फूड व्लॉगर को जजमेंटल और असंवेदनशील बताया है. इस पोस्ट पर अबतक 3.5 मिलियन व्यूज आ चुके हैं. वहीं, कमेंट्स में इस फूड व्लॉगर को जमकर ट्रोल किया जा रहा है.

I'm proud to be a vegetarian. My plate is free from tears, cruelty and guilt. pic.twitter.com/4artksAzwr