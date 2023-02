सीरिया में भूकंप के मलबे में 17 घंटे तक दबे रहने के बावजूद छोटे भाई को बचाती दिखी बच्ची, वायरल तस्वीर देख पसीज उठेगा दिल

सीरिया में भूकंप के मलबे में 17 घंटे तक दबे रहने के बावजूद छोटे भाई को बचाती दिखी बच्ची

Earthquake in Turkey and Syria: तुर्की और सीरिया में आए भूकंप (Earthquake in Turkey and Syria) में 8,300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है. बचावकर्मी ढही हुई हजारों इमारतों के मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. लेकिन सीरिया में मलबे से जिंदा निकाला गया एक नवजात शिशु सहित कुछ असाधारण जीवित बचने की कहानियां सामने आई हैं, जो अभी भी अपनी मां के गर्भनाल से बंधा हुआ है, जिसकी सोमवार के भूकंप में मृत्यु हो गई थी. अब इंटरनेट पर एक चलती फिरती तस्वीर सामने आई है जिसमें एक सात साल की सीरियाई लड़की अपने छोटे भाई का सिर मलबे से बचाते हुए नजर आ रही है. इस तस्वीर ने कई सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत लिया है.