ये है दुनिया की सबसे महंगी केतली, सोने-हीरे से बनी इस 'चायदानी' की कीमत उड़ा देगी होश

दुनिया की सबसे कीमती चायदानी.

Most Expensive Teapot: दुनिया के कोने-कोने में आपको चाय के दीवाने मिल जाएंगे, जिनमें कुछ लोग तो ऐसे हैं, जिनके दिन की शुरुआत चाय से शुरू होकर चाय पर ही खत्म होती हैं. हर कोई अपने स्वाद के हिसाब से चाय पीना पसंद करता है, यूं तो चाय को कई तरीके से बनाया जाता है. कुछ लोग सड़क किनारे मिलने वाली कुल्हड़ और कप चाय को पीना पसंद करते हैं, तो कुछ महंगी चाय का शौक रखते हैं. इसे सर्व करने के लिए एक ही चीज का इस्तेमाल किया जाता है और वो है, केतली यानि चायदानी. केतली भी कई तरह की डिजाइन में आती हैं, लेकिन उसका सिर्फ एक ही खास काम होता है और वो है चाय को गर्म रखना. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक केतली का पोस्ट लोगों के होश उड़ा रहा है, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स (Guinness World Record) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल @GWR से शेयर किया है. दरअसल, ये टीपॉर्ट (Most expensive kettle in the world) अपनी खूबी के चलते इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है.