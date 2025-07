नाबालिग बच्चों ने गली में SUV दौड़ाकर मचाया उत्पात, नहीं कर पाए बैलेंस, बाइक पर चढ़ा दी कार, CCTV फुटेज देख चौंके लोग

Haryana Minor kids drives SUV Car: हरियाणा में एक अजीबोगरीब घटना घटी जहां बच्चों ने एक गांव में हुंडई वेन्यू कार दौड़ाकर उत्पात मचा दिया. जब ये किशोर उस बड़ी गाड़ी में बैठकर उसे चलाने लगे, तो गांव के लोग दंग रह गए. इस दौरान गाड़ी पर से उनका पूरा नियंत्रण छूट गया और उन्होंने रास्ते में आए दो लोगों को बुरी तरह टक्कर भी मारी और सामने आई बाइक पर भी गाड़ी को चढ़ा दिया. जिनमें एक बच्चा भी शामिल था, जो किसी तरह बच गया. आस-पड़ोस के लोग हैरान होकर बाहर निकले, इससे पहले कि आस-पास के लोग बाहर आते, गाड़ी ने पास खड़े दोपहिया वाहनों को तहस-नहस कर दिया.

16 जुलाई को हुई यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई, जहां ये शरारती बच्चे हुंडई कार चलाने और रेस लगाने लगे. वीडियो की शुरुआत में, एक निवासी अपनी बाइक से गली से निकलने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अचानक उसे रुकना पड़ता है और किसी तरह अनियंत्रित गाड़ी से बचकर अपनी जान बचानी पड़ती है. बाद में, एक बच्चा भी कुछ सेकंड के अंतर से बच निकलने में कामयाब रहा, क्योंकि वह एक खुले दरवाज़े में घुस गया, जबकि कार ने वहां खड़े दोपहिया वाहनों को चकनाचूर कर दिया.

देखें Video:

Parents' negligence in Haryana led to minors crashing a Hyundai Venue into parked bikes, caught on CCTV. Locals suspect the kids were stunting with their parents' car—a clear parenting failure. pic.twitter.com/OZXOByw9nJ