मिलिए रियल लाइफ Lady Tarzan से...बचपन में हुई थीं किडनैप, बंदरों ने पाल-पोसकर किया बड़ा

आपने 'टार्जन' फिल्म तो देखा ही होगी, जिसमें एक बच्चा बचपन से लेकर जवानी तक जंगल में जंगली जानवरों के साथ रहता है. इसी तरह भारत में मोगली नाम का एक बच्चा (जिसे कहते हैं भेड़ियों ने पाला था) कैरेक्टर भी बेहद मशहूर था. आज हम आपको एक ऐसी ही रियल लाइफ 'लेडी टार्जन' की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर शायद आप भी हैरत में पड़ जाएंगे. 73 वर्षीय इस महिला की कहानी इतनी फिल्मी है कि, जानकर आप भी दंग रह जाएंगे. मरीना चैपमैन नाम की इस महिला ने दावा किया है कि, घर से अगवा किए जाने के बाद से ही उन्हें बंदरों ने पाला था, यही वजह है कि वो लंबे समय तक कोलंबिया के जंगलों में अकेली घूमती रही.

A Colombian woman named Marina Chapman was raised by Capuchin monkeys for 5 years after being kidnapped and then abandoned in the jungle as a child. She learned how to scale trees, and how to catch birds and rabbits with her bare hands. She lived like a monkey until she was… pic.twitter.com/MvhaL0COtg