काम के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं भारतीय, यूजर ने दिया उदाहरण, तो वायरल पोस्ट पर छिड़ी बहस

फाइनेंस एडवाइजर और कंटेंट क्रिएटर अक्षत श्रीवास्तव के उस एक्स पोस्ट से सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 'दुनिया में सबसे ज्यादा काम भारतीय लोग करते हैं'. अक्षत ने ऐसा क्यों कहा है, इसकी भी वजह बताई हैं. उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में अपनी इस बात को सही साबित करने के लिए कुछ उदाहरण भी पेश किए हैं. अक्षत का पढ़ाई कर रहे नौजवान और नौकरीपेशा लोगों की समस्या को समझने वाला यह पोस्ट अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. इस पोस्ट पर लोग अपनी-अपनी राय और विचार साझा कर रहे हैं.



भारतीय सबसे ज्यादा काम क्यों करते हैं? ( Indians Are The Most Overworked)

अक्षत के मुताबिक, भारत में कम उम्र से ही कामयाब होने का एक प्रेशर गेम शुरू हो जाता है. उन्होंने इस बात को उदाहरण देते हुए समझाया. उन्होंने लिखा, 'बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए दिन में 10 से 12 घंटे जमकर पढ़ाई करते हैं, यह बोझ उन्हें जवानी तक ढोना पड़ता है, कई मेहनlतकश भारतीय विदेश जा रहे हैं, जबकि उनके यूरोपीय सहयोगियों के पास अच्छा जीवन और समय है, दूसरी तरफ भारतीय कंपनी की सेवा के लिए अपनी नींद, परिवार और स्वास्थ्य का सब त्याग कर रहे हैं'. कंटेंट क्रिएटर ने इस पैटर्न को छोटी उम्र से ही शुरू होने वाली जीवित रहने की मानसिकता के लिए जिम्मेदार ठहराया है.



उन्होंने लिखा, 'इस सब का मूल कारण क्या है?, इस पर लिखा है, यह छोटी उम्र से ही जिंदगी को बेहतर बनाने का प्रेशर ही इसका कारण है, क्योंकि कई मेहनती बच्चों के पास मेहनत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है'.



[1] Indians are the most overworked people on earth.

Not by choice. But, by system.



Example: kids studying for IITs would easily study 10-12 hours/day. This ability to "slog" continues at work.



[2] This habit to "slog" continues in adult life. Example: many hardworking… https://t.co/TkQ5YF4djQ