यात्री को चाय दे रहे थे, चल पड़ी ट्रेन, जान जोखिम में डालकर फिर अंकल ने जो किया, शख्स की ईमानदारी ने जीता लोगों का दिल

घर का मुखिया यानी पिता, जिसके ऊपर घर के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी होती है और अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए वो जीवनभर संघर्ष करता है और खुद को तकलीफ देकर अपने परिवार के सदस्यों को हर खुशी और सुख सुविधाएं देने की कोशिश करता है. पिता शब्द सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक गहरा जज़्बात है. वो तपती धूप और कड़ाके की ठंड में भी चुपचुाप परिवार के लिए मेहनत करते हैं. हर मजबूत और खुशहाल परिवार के पीछे एक ऐसे पिता होते हैं, जो हार नहीं मानते और मुश्किल का सामना करते हैं. पिता के इसी संघर्ष को दिखाते हुए एक भावुक कर देने वाला वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स ट्रेन के बाहर चाय बेचता हुआ नज़र आ रहा है. ट्रेन के अंदर से एक यात्री चाय ऑर्डर करता है. इसके बाद शख्स ट्रेन में आपनी चाय की केतली फंसाकर चाय देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ट्रेन चलने लगती है. उसके बाद वो भाग-भागकर पैसेंजर को चेंज देता हुआ दिखाई देता है. यह वीडियो तो सिर्फ एक दिन की घटना है, लेकिन ज़रा आप सोचिए वह शख्स हर दिन इसी तरह के स्ट्रगल से गुजरता है. रोज़ाना उन्हें चलती ट्रेन में जान जोखिम में डालकर चाय बेचनी पड़ती है.

देखें Video:

Behind every strong family is a father who never gives up❤️🥺 pic.twitter.com/LxdHqNQKej