6 मिनट के लिए सब भुला बैठेंगे आप! चीते के साथ बेख़ौफ़ होकर सो रहे इस शख्स का Video उड़ा देगा आपकी नींद

यहां देखें वीडियो

दरअसल, यह वीडियो डॉल्फ सी वोल्कर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यू-ट्यूब और फेसबुक पर पोस्ट किया है. वीडियो जनवरी 2019 (posted on YouTube by Dolph C Volker in January 2019) का है और यह उस रात का है, जब वह एक या दो नहीं बल्कि तीन चीतों के साथ चिपककर सो रहे थे. यह वीडियो इस बार भी न सिर्फ वायरल हो रहा है, बल्कि जमकर शेयर भी किया जा रहा है.

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है, 'कोई सवाल पूछे जाने से पहले अगर उसका जवाब आपको पता है, तो यह अच्छी बात है और मुझे यह पसंद है. मैं यह जानना चाहता था कि क्या चीतों को रात में सोते समय ठंड लगती है. क्या कंक्रीट की जमीन उन्हें ठंडक पहुंचाती है. क्या वे ठंड लगने पर गर्म चीजों की ओर आकर्षित होते हैं. क्या वे भी किसी के साथ मिलकर सोना पसंद करते हैं.'

वोल्कर ने अपने फेसबुक प्रोफाइल (Mr. Vokler Facebook profile) पर जो बताया है, उसके मुताबिक, उनके पास जूलॉजी की डिग्री (Zoology degree) है. वह पशुओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं. जानवरों के व्यवहार (animal behaviour) को परखते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं. वह उनके पूरे जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं. इसके साथ ही, उन्होंने चीता संरक्षण यानी चीता कंजर्वेंशन की योजना (planning a cheetah conservation project) भी बनाई है.

वोल्कर के अनुसार, उन्हें इन तीन चीतों के साथ रात बिताने की विशेष अनुमति (special permission) दी गई थी, क्योंकि उन्होंने उन्हें बड़े होते हुए देखा था. उनके व्यवहारों की जानकारी उन्हें बारिकी से थी और वे उनसे भलीभांति परिचित थे. वोल्कर के अनुसार, मुझे लगता है या अच्छा है. इन चीतों को मुझ पर भरोसा है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म YouTube पर इस वीडियो को शेयर किया गया है. इस वीडियो पर अब तक 17 करोड़ व्यूज आ चुके हैं. वहीं इसे 70 लाख से ज्यादा बार देखा चुका है. वीडियो को 3 लाख से ज्यादा लोगों ने पसंद किया है. वहीं, 25 हजार से ज्यादा लोगों ने इस पर अपने रिएक्शन दिए हैं. इस वीडियो पर यूजर्स भर-भर कर रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'मैं भी उनसे (चीतों से) ऐसे ही लिपटना चाहता हूं.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'ओह माई गॉड यह अब तक का सबसे प्यारा और शांत वीडियो है, जिसे मैंने आज देखा है.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'यह आदमी मेरे सबसे बड़े सपने को जी रहा है.'

