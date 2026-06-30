Viral Video: जान हथेली पर रखकर दिखाया खतरनाक स्टंट, हवा में तीन बड़ी छुरियां उछालता रहा शख्स

सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक शख्स ऐसा खतरनाक बैलेंस स्टंट करता नजर आ रहा है, जिसे देखकर लोगों की सांसें थम गईं. सड़क किनारे रेड लाइट पर किए गए इस स्टंट ने इंटरनेट यूजर्स को हैरान कर दिया है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है.

शख्स ने सीढ़ी, रोलर और फट्टे पर बनाया संतुलन

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स पहले सड़क किनारे एक सीढ़ी खड़ी करता है. इसके ऊपर रोलर रखकर वह एक लकड़ी के फट्टे पर खड़ा हो जाता है. इसके बाद वह हवा में तीन बड़ी छुरियां लगातार उछालकर पकड़ता रहता है. सबसे हैरानी की बात यह है कि इस दौरान उसका संतुलन बिल्कुल नहीं बिगड़ता.

रेड लाइट पर ठहर गईं लोगों की नजरें

स्टंट के दौरान रेड लाइट पर रुके कई वाहन चालक उसे देखते रह गए. वहीं, एक व्यक्ति ने इस पूरे नजारे का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया. यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि, यह वीडियो किस जगह का है, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है.

लाखों लोगों ने देखा वीडियो

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर mgodzisz नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो को अब तक 93 लाख (9.3 मिलियन) से ज्यादा बार देखा जा चुका है और इसे करीब 2.24 लाख लाइक्स मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन में भी लोग कलाकार के हुनर की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'यह वाकई कमाल की स्किल है.' वहीं दूसरे ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'काश वह सिर पर घूमती हुई प्लेट भी बैलेंस कर रहा होता.'

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

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