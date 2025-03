विशाल भालू को चम्मच से खाना खिला रहा था शख्स, पालतू जानवर की तरह करने लगा Kiss, यूजर्स बोले- बस एक गलती और हो जाएगा खेला

इंटरनेट पर एक अजीबोगरीब वीडियो ने सबका ध्यान खींचा है जिसमें एक शख्स एक बड़े भालू को छोटे चम्मच से खाना खिला रहा है. X पर @AMAZlNGNATURE अकाउंट से शेयर की गई क्लिप में एक असामान्य बातचीत दिखाई गई है जिसमें शख्स न केवल भालू को खाना खिलाता है बल्कि उसे चूमता भी है और उसे ऐसे हाई-फाइव देता है जैसे कि वह कोई आम पालतू जानवर हो. 5 लाख से ज़्यादा बार देखे जा चुके इस वीडियो ने सोशल मीडिया यूज़र्स को हैरान और परेशान दोनों कर दिया है.

हालांकि घटना का सटीक स्थान और समय अभी तक पता नहीं किया जा सका है, लेकिन वीडियो में शख्स को रूसी भाषा में बोलते हुए सुना जा सकता है. जंगली जानवर के इर्द-गिर्द उसके बेपरवाह व्यवहार ने ऑनलाइन तारीफ और आशंका दोनों को जन्म दिया है. वीडियो ने प्रतिक्रियाओं की लहर पैदा कर दी है, कुछ यूजर्स ने इस बातचीत को दिल को छूने वाला पाया है, जबकि अन्य ने इसे लापरवाही बताया है.

देखें Video:

Are we going to tame bears next? pic.twitter.com/JqFsZrXb4m