नेक्स्ट लेवल आइडिया... कुक के लिए बनाया ऐसा CV, आ जाएगी मास्टर शेफ की याद, स्किल्स की जगह लिखीं डिशेज, अचीवमेंट में बताई तारीफें

कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन और मामला जॉब का हो तो किसी भी कैंडिडेट का पहला इंप्रेशन होता है उसका सीवी. जो अगर डल हो तो इंप्रेशन भी ठंडा ही रहता है लेकिन सीवी थोड़ा भी क्रिएटिव हो तो कैंडिडेट का इंप्रेशन जबरदस्त होता है. इस मामले में बेंगलुरू के एक शख्स ने अलग ही लेवल का सीवी बनाकर अपनी क्रिएटिविटी जाहिर की है. लेकिन ये सीवी किसी जॉब के लिए नहीं है. बल्कि एक कुक का सीवी है. जिसके खाने से शख्स इतना इंप्रेस हुआ कि उसके टैलेंट को पहचान दिलाने के लिए शानदार पहल की. जो सोशल मीडिया पर भी ढेरों तारीफें बटोर रही है.

जगह निकली तो बनाया CV

सोशल मीडिया पर कुक का सीवी तब अपलोड हुआ जब एक ट्विटर यूजर उर्फी ने एक कुक की रिक्वायरमेंट पेश की. यूजर ने लिखा कि उन्हें एक ऐसे कुक की जरूरत है जो सिंपल, अच्छा और घर का खाना बनाकर दे सके. इस ट्वीट के जवाब में वरुण पेरू नाम के शख्स ने जो रिस्पॉन्स दिया वो हैरान करने वाला था. वरूण पेरू ने लिखा कि आपको रितु दीदी को कंसीडर करना चाहिए जो अपने काम में एक्सपर्ट हैं और होमली मील बनाकर देती हैं. साथ में वरुण पेरू ने रितू दीदी का सीवी भी अटैच किया. इस सीवी ने बहुत से यूजर्स का ध्यान खींचा.

You should definitely consider Ritu Didi ????‍???? HSR's MasterChef



She's been amazing at her job—her simple, homely meals are the best!



I even made a resume for her because she deserves the spotlight. ????



Here's a bit about her: https://t.co/PkPDyTDHDg pic.twitter.com/t2aSNkGBGA