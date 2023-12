जरूरतमंद परिवार को शख्स ने महंगे रेस्तरां में खिलाया खाना, खुशी से रो पड़े बच्चे, Video देख पसीज उठेगा दिल

जरूरतमंद परिवार को शख्स ने महंगे रेस्तरां में खिलाया खाना

अगर 'ज़रूरत में काम आने वाला दोस्त वास्तव में एक दोस्त है' (A friend in need is a friend indeed) तो इस कहावत को निश्चित रूप से मोहम्मद आशिक नाम के एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर (Digital Creator) सच करके दिखा रहे हैं, जो दया, प्रेम फैलाने और मानवता में लोगों का विश्वास मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं.