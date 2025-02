डिलीवरी ऐप का India’s Lost Talent एड वायरल, रणवीर अलाहबादिया और समय रैना पर तंज

यूट्यूबर रणवीर अलाहबादिया (YouTuber Ranveer Allahbadia) और कॉमेडियन समय रैना (Samay Raina) के शो इंडियाज गॉट लैटेंट (India's Got Latent) से जुड़ा विवाद (controversy) अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि फूड डिलीवरी (food delivery) प्लेटफॉर्म मैजिकपिन (Magicpin) ने इस पर तंज कसते हुए एक मजेदार विज्ञापन जारी कर दिया.

डिलीवरी ऐप ने किया कटाक्ष

Magicpin ने एक बिलबोर्ड एड लगाया, जिस पर लिखा था- "India's Lost Talent. कॉमेडी की लिमिट होनी चाहिए पर डिस्काउंट की नहीं." इस एड में शो इंडियाज गॉट लैटेंट के पैनलिस्ट से मिलते-जुलते एनिमेटेड कैरेक्टर्स बनाए गए, जो नीचे हंसते हुए दिख रहे हैं. डिलीवरी ऐप ने इस विज्ञापन की तस्वीर X (Twitter) पर शेयर करते हुए कैप्शन दिया, "Can we get back the magic in comedy?"(क्या हम कॉमेडी में फिर से जादू ला सकते हैं?) इसके साथ ही उन्होंने #standupcomedy और #India जैसे ट्रेंडिंग हैशटैग का इस्तेमाल किया.

यहां देखें पोस्ट

सोशल मीडिया पर मिक्स्ड रिएक्शन, कुछ ने सराहा तो कुछ हुए नाराज

जैसे ही यह एड सामने आया, सोशल मीडिया पर इसे लेकर मजेदार प्रतिक्रियाएं आने लगीं. एक यूजर ने लिखा, "यह एड बहुत ही जबरदस्त है." वहीं दूसरे ने मजाक में कहा, "कॉमेडियन्स को भी ऐसे जोक्स का सम्मान करना चाहिए." एक अन्य यूजर ने लिखा, "डिस्काउंट तो वाकई अनलिमिटेड होना चाहिए." तो किसी ने तंज कसते हुए कहा, "ठीक है, 100% डिस्काउंट दे दो." हालांकि, कुछ लोगों ने इसे 'विवाद से फायदा उठाने' की कोशिश बताया और कहा कि यह कॉर्पोरेट ब्रांडिंग का नया तरीका है.

इंडियाज गॉट लैटेंट के विवाद पर क्या है मामला?

रणवीर अलाहबादिया (जिन्हें BeerBiceps के नाम से भी जाना जाता है) ने कॉमेडियन समय रैना के शो पर कुछ विवादित बयान दिए थे. यह बातें इतनी वायरल हो गईं कि लोगों में नाराजगी बढ़ने लगी और शो के खिलाफ विरोध शुरू हो गया. बाद में रणवीर अलाहबादिया ने सोमवार को माफी जारी की, लेकिन इससे मामला शांत नहीं हुआ.

क्या यह मार्केटिंग का नया फॉर्मूला है?

इस पूरी घटना के बाद Magicpin का एड सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया है. कई लोग मानते हैं कि यह मौके पर चौका मारने वाली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, तो कुछ का कहना है कि ब्रांड्स को संवेदनशील मुद्दों पर इस तरह मजाक नहीं बनाना चाहिए.

