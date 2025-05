रणवीर इलाहाबादिया ने पाकिस्तानियों को कहा सॉरी! भड़के सोशल मीडिया यूजर्स बोले- कभी नहीं सुधरेगा...

यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया, जिन्हें बीयर बाइसेप्स के नाम से जाना जाता है, को पाकिस्तान के लोगों को संबोधित करते हुए इंस्टाग्राम पर शेयर की गई एक पोस्ट के लिए ऑनलाइन आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. इस पोस्ट को अब रणवीर ने अपने पेज से हटा लिया है. शनिवार (10 मई) को शेयर की गई इस पोस्ट में रणवीर ने कहा कि उन्हें पाकिस्तानियों से कोई नफरत नहीं है और अगर पड़ोसी देश के लोगों को लगता है कि भारतीय नफरत फैला रहे हैं तो वे इसके लिए माफी मांगते हैं.

उन्होंने लिखा, "प्यारे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, मुझे इसके लिए कई भारतीयों से नफरत मिलेगी, लेकिन यह कहना जरूरी है. कई भारतीयों की तरह, मेरे दिल में भी आपके लिए नफरत नहीं है. हममें से कई लोग शांति चाहते हैं. जब भी हम पाकिस्तानियों से मिलते हैं तो आप हमेशा प्यार से हमारा स्वागत करते हैं. लेकिन...आपका देश सरकार द्वारा नहीं चलाया जाता है. यह आपकी सेना और आपकी सीक्रेट सर्विस (आईएसआई) द्वारा चलाया जाता है. आम पाकिस्तानी इन दो चीजों से बहुत अलग है.उसके दिल में शांति और समृद्धि के सपने हैं. इन दो खलनायकों ने आजादी के बाद से आपकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है. वे लगातार भारत में आतंकवादी हमलों के लिए भी जिम्मेदार रहे हैं."

उन्होंने आगे लिखा, "प्रमाण 1: पिछले कुछ सालों में पकड़े गए सभी आतंकवादी मूल रूप से पाकिस्तान के हैं. प्रमाण 2: जैश-ए-मोहम्मद के सरगना हाफिज अब्दुर रऊफ के अंतिम संस्कार में आपके सैन्य नेता शामिल हुए थे. प्रमाण 3: आपके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में स्काई न्यूज पर राज्य प्रायोजित आतंकवाद की बात स्वीकार की. लेकिन मुझे आपकी परवाह है, उनकी नहीं. दिल से सॉरी अगर लग रहा है कि हम नफरत फैला रहे हैं जो भारतीय पाकिस्तानियों से मिले हैं, वे आपको समझते हैं. लेकिन भारतीय और पाकिस्तानी मीडिया दोनों ही इस समय झूठ फैला रहे हैं. हमारी अधिकांश आबादी सीमा के पास मासूमों के लिए शांति चाहती है. लेकिन भारत भी पाक सेना और आईएसआई के राज्य प्रायोजित आतंकवाद को खत्म करना चाहता है."

Hello @BeerBicepsGuy ,

This is insulting to our brave armed forces. And on your part it is Hypocrisy at its peak. Shame on you!#Ceasefire #RanveerAllahbadia #IndiaPakistanWar #SamayRana pic.twitter.com/ypGtG0ZA1y