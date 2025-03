मैगी वाली चाय...देख सोशल मीडिया पर मचा बवाल, गुस्से से उबलाए लोग बोले- ये तो सरासर मर्डर है

Maggi Chai Viral Video: फूड एक्सपेरिमेंट्स की दुनिया में एक और चौंकाने वाली खोज से जुड़ा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स के दिमाग के भी फ्यूज उड़ रहे हैं. ये है मैगी चाय....हां, आपने सही सुना. इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक वीडियो में मैगी को चाय में डालते हुए दिखाया गया, जिसे देखकर चाय और मैगी लवर्स का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पहले गर्मागरम चाय को कुल्हड़ में डाला जाता है और फिर उसमें पकी हुई मैगी को दो बार डुबोया जाता है. वीडियो के अंत में इस अजीब डिश को फेंक दिया जाता है, लेकिन तब तक इंटरनेट पर इसका बवाल मच चुका था.

ये भी पढ़ें:- मोनालिसा की डांस Reel ने सोशल मीडिया पर मचाई खलबली, क्यूट एक्सप्रेशन की कायल हुई पब्लिक

यहां देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर यूजर्स की प्रतिक्रिया (Why is the Maggi chai video going viral)

इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आईं. कुछ ने इस पर मज़ाकिया कमेंट किए, तो कुछ ने मैगी के साथ अन्याय करार दिया. एक यूजर ने लिखा, प्लीज, हमारे कम्फर्ट फूड को बर्बाद करना बंद करो. दूसरे ने कहा, भाई, मैगी की हत्या करना जरूरी था क्या? एक अन्य यूजर ने लिखा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं मैगी के लिए दुखी हूं या चाय के लिए. वीडियो के ऑन-स्क्रीन कैप्शन ने भी फूड लवर्स की भावना को पूरी तरह व्यक्त किया...Justice for Maggi.

ये भी पढ़ें:- दूल्हे को देख खुद को नहीं रोक पाई दुल्हन, कर दी ऐसी हरकत..देख शर्म से लाल हो गया होने वाला पति

मैगी पर पहले भी हुए हैं अजीब एक्सपेरिमेंट्स (Maggi chai viral)

यह पहली बार नहीं है जब मैगी के साथ अजीब फूड कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं. कुछ समय पहले मैगी कॉफी ने भी इंटरनेट को चौंका दिया था. उस वीडियो में एक स्ट्रीट वेंडर ने दूध उबालकर उसमें मैगी, सब्जियां और मैगी मसाला मिलाया, लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब उसने उसमें कॉफी पाउडर और हल्दी डाल दी गई. यह नया मैगी चाय एक्सपेरिमेंट एक बार फिर बताता है कि सोशल मीडिया पर अजीब फूड ट्रेंड्स खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन सवाल यह है, क्या आप इसे ट्राय करना चाहेंगे?

ये भी देखें:- आसमान से हुई नोटों की बारिश